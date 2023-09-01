爭取國際信任 台灣第三方民間團體獲邀參訪福島電廠

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清大李傳斌博士說，「2025非核家園」政策為目前主要國家政策，無論是否延役或核四是否商轉，然而過去40年運轉產生的核廢料何去何從，仍是目前主要的爭議。多年來清大核種特性研究小組，已與國內不同專業的學術研究團隊，建立跨領域長期合作，定期邀請國內外專業研究人員與舉辦各式學術討論會議，共同研究對不同的放射性核種，在不同環境中長期遷移行為。
李傳斌博士表示，團隊成員持續透過參加國際環境放射化學學術研討會，最終發現可利用各式不同工業，以及農林漁牧業廢棄原料，希望可解決放射性核種在環境中的輻射危害。目前已開始使用廢棄尿布與天然環保沸石作為原料，透過低碳創新技術表面處理技術後，成功應用於淨化核廢水與環境整治復育工作，並申請各國專利後續規劃新創公司。這項「以廢治核廢」研究，在本次福島電廠除役學術研討會議，受到日本東電公司關注，也引起各國研究團隊熱烈討論。
此外，清大放射性核種特性研究團隊與日本非營利法人永續環境研究所，已完成合作備忘錄(MOU)簽署，以第三方平行驗證為共識，透過加強對農漁產品的輻射安全檢測技術與健康長期風險評估，以全球環境永續發展目標(SDGs)，共同合作研發低碳環保再生材料，消除與降低在土壤中的輻射與各種毒物汙染。
同時2023年8月開始，台灣放射性核種特性研究團隊與益鈞環保科技股份有限公司，已啟動第一期產學合作計畫，預計將採用由益鈞公司的廢棄回收分解後的尿布原料，進行日本福島附近污染場址整治與輻射監測的長期研究計畫。李傳斌博士說，「以廢治核廢」是目前最低碳環保且有效的解決方法，將可提供台灣未來核電廠除役後，各項核廢料工作處理與經驗參考。