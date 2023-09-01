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0056、0050追蹤指數成分股調整　AI上！緯創、光寶科、緯穎被納入

▲富時羅素今（1）日公布季度調整，以臺灣50指數為例，納入AI概念股緯創、光寶科與緯穎。（圖／NOWnews資料照片）
▲富時羅素今（1）日公布季度調整，以臺灣50指數為例，納入AI概念股緯創、光寶科與緯穎。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）追蹤的指數進行季度調整囉！富時羅素今（1）日公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數等5大指數，其中各自有成分股被納入或刪除，以臺灣50指數為例，傳產股out、AI股in！像是今年大漲的AI股，如緯創、光寶科、緯穎都被納入，投資人得關注特定的ETF成分股可能有所變動，指數將自9月15日交易結束後生效。

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富時羅素這次最新公布的變動名單如下：

1.臺灣50指數

(1)成分股納入：智邦、光寶科、緯創、緯穎。

(2)成分股刪除：遠東新、華新、萬海、陽明。

(3)候補名單：長榮航、技嘉、創意、英業達、台灣高鐵。

國人熟知的元大臺灣50（0050） ETF以及富邦台50（006208）就是追蹤該指數，也就是說這兩檔ETF也跟著換股。

2.臺灣中型100指數

(1)成分股納入：遠東新、華城、材料-KY、威盛、華新、萬海、陽明。

(2)成分股刪除：智邦、富采、長興、光寶科、慧洋-KY、緯創、緯穎。

(3)候補名單：東哥遊艇、群電、中華、長榮航太、豐興、神基、神達、建準、漢唐、啟碁。

3.臺灣資訊科技指數

(1)成分股納入：華城、威盛。

(2)成分股刪除：富采。

4.臺灣發達指數

(1)成分股納入：材料-KY。

(2)成分股刪除：長興、慧洋-KY。

5.臺灣高股息指數

(1)成分股納入：無。

(2)成分股刪除：慧洋-KY。

同樣為國人所熟知的元大高股息（0056）ETF則是追蹤此指數，一樣要跟著換股。

如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2023年9月18日、19日、20日、21日和22日。

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