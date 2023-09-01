現場直擊／德國世界盃4戰全勝 慕尼黑青訓教練解析德國如何翻身
2023年FIBA世界盃籃球賽，德國繼續保持不敗紀錄，目前4戰全勝，有望挺進8強。而德國隊出色的表現，也讓德國人也瘋狂，雖然比賽在當地時間下午，但幾乎各餐廳也都提供現場直播，讓球迷能欣賞精彩的球賽。
記者廖聿偉/綜合報導
德國男籃國家隊近年實力提升，去年拿下歐錦賽銅牌，本屆世界盃在當家球星Dennis Schroder的領軍下，勢如破竹，有望挑戰隊史最佳成績，過去德國曾在2002年世界盃拿下銅牌。
談到德國近年國家隊成績提升的原因，拜仁慕尼黑職籃球隊青訓隊教練Xaver Nassermann認為，完整的青訓系統，加上NBA球星Schroder、Mo Wagner等人返國效力，並與本土球員互相配合，成為目前世界盃維持不敗的主因。
Xaver Nassermann說，德國人過去較注重足球，但近年籃球風氣有明顯提升，不僅有專業的青訓體系，許多籃球俱樂部成立，也培育出許多人才，加上NBA球員也願意放下光環，扛起領導、傳承的重任，才能讓德國籃球發展越來越好。
德國已建立一套完整的訓練體系，同時也聘請外籍教練，長時間培養潛力選手，Nassermann說，「我們已經在一條正確的道路上，相信未來德國籃球一定有機會成為世界頂尖強隊。」