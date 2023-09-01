蘇拉風狂雨驟！香港天文台發出「10號颶風信號」 被雨打到都會痛
今年第9號颱風「蘇拉」直撲香港，香港天文台在今（1）晚8點15分正式發出「10號颶風信號」，並預期10號風球會維持一段時間，呼籲民眾提高警覺，不要離開有屏蔽的地方。有香港路人驚嘆蘇拉威力，直呼「雨打在身上都會痛」。
記者倪浩軒/綜合報導
香港天文台晚間8點20分最新表示，颱風蘇拉的眼壁正橫過香港，構成相當大的威脅。按照預測路徑，蘇拉會在未來數小時於香港天文台以南約40公里左右掠過，十號颶風信號會維持一段時間。香港天文台提醒，隨著蘇拉移動，將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需提高警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意其破壞性的風力。
受到颱風影響，香港沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，當中吐露港的最高水位預計將比正常潮位增加約4公尺，可能達到歷史紀錄。等到明天早上，香港各沿岸地區的水位都會顯著上升，海面風浪極大，香港天文台呼籲民眾遠離岸邊，切勿進行水上活動。
這是自2018年山竹颱風襲港以來，香港5年來首次在9月掛出10號風球，根據《香港01》報導，入夜後街道上仍有民眾在活動，有民眾特意到家附近的涼亭感受蘇拉威力，感想是不及當年山竹，但是也已經相當驚人，有路人直呼「雨打在身上都會痛」。