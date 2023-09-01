▲七旬嬤雙膝關節磨損退化登大雪山！　「3D導航置換」助圓夢

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膝關節長舍利子？ 3D導航置換關節復原良好鄭女士維持游泳習慣多年，頻率約為一周3-4次，去年疫情期間泳池關閉，沒機會游泳之下，發現自己走路膝蓋開始疼痛，甚至痛到睡不著，赴羅東博愛醫院求診，X光檢查下才發現雙腳膝關節磨損退化，甚至出現多顆結石。經與醫師討論，自去年7月起，三個月內完成兩腳膝關節的人工關節置換手術，醫療團隊在3D電腦導航系統的輔助之下，將金屬關節置換膝蓋受損關節取，術後除了配合復健科醫師進行復健，也在家自主也密集練習深蹲，恢復狀況良好，半年後已經可以達到日行一萬步的目標，今年7月初更前往大雪山健行一圓登山夢。
術後冷循環壓縮治療 有效緩減急性疼痛腫脹羅東博愛醫院骨科醫師韓步禹表示，以3D導航系統操刀進行人工關節置換術，讓醫師能夠清楚掌握手術中解剖結構的確切位置，也縮短手術時間，帶給病人更安心、安全的精密手術品質。術後透過妥善確實的復健，能讓病人更快恢復自主行走、重拾關節機能。
在關節置換手術後，骨科醫師會與復健醫學科醫師一同為病人擬定適當的復健計畫，傳統復健與智能復健並行，增強功能訓練與熟悉新的人工關節使用，同時也導入術後冷循環壓縮治療，運用冷療效果與主動壓迫技術，幫助病人有效緩減術後的急性疼痛腫脹。
創新整合式照護 打造晚年生活好品質今年4月羅東博愛醫院團隊以關節置換手術整合式照護為創新特色，一舉通過醫策會的關節置換疾病品質認證，羅東博愛醫院院長王文斌表示，宜蘭地區高齡人口高於全國平均，老年人口經常性疾病的照護品質愈來愈受重視，高品質關節置換醫療照護為長輩打造晚年生活好品質，鄭女士72歲還能四處遊山玩水、登山圓夢正是最佳例證。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59049
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