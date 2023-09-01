德國野豬體內核輻射量超高！科學家研究數十年終於找出答案
德國東南部的野豬群，長期以來都被發現含有放射性物質「銫」，輻射量超高。人們過去認為是和1986年的車諾比核災有關，但其他野生動物身上的放射性皆隨著時間下降，獨獨野豬維持在高水準，讓科學家數10年來不斷進行研究，想要找出原因。而最新一份研究報告指出，科學家發現這群德國野豬體內含有強烈放射性的原因，和20世紀中葉的核武試爆有關。
記者倪浩軒/綜合報導
德國漢諾威大學的放射生態學家菲利茲（Felix Stäger）與其研究團隊，在科學期刊《環境科學與技術（Environmental Science & Technology）》上發表最新研究，報告中指出德國東南部的野豬群（Sus scrofa）體格粗壯，長著獠牙，看起來十分健康，但體內卻擁有高得危險的銫含量放射性。
研究團隊分析在2019年至2021年期間，於巴伐利亞11個地區採集的48個野豬肉樣本，發現裡面含有兩種銫同位素，銫135和銫137，而銫135和銫137的比例可以判斷出來自核武爆炸或是核反應堆爆炸，而野豬樣本中的比例，呈現出來自核武爆炸的特徵。
研究團隊指出，在1960年代早期進行的核武試爆，再加上1986年的車諾比核災，混合出的「放射性銫」隨著雨水滲入地下，污染了野豬最愛吃的松露。由於野豬一直以埋在地下的松露為食，因此多年來體內的「放射性銫」始終居高不下。
研究團隊最後結論，60多年前的核武試爆，至今仍對環境生態留下影響，野豬由於輻射過高無法被食用，數量持續增加，在當地造成野豬過剩的問題。以此為鑑，未來若發生核事故，對人類與環境的影響也可能會長達數10年。