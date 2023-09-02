華為Mate 60 Pro「5G手機」逆襲成功？胡錫進：美國攔不住中國
中國通訊巨頭華為29日無預警發布「Mate 60 Pro」智慧手機，華為介紹這是首款支持衛星通話的大眾智慧手機，但對於Mate 60 Pro是否為5G手機則未多談，只稱Mate 60 Pro是「Mate系列有史以來最強」的手機。外媒指出，Mate 60 Pro的上網速度達到了頂級5G手機的水準，華為取得重大突破。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進興奮表示「以華為自豪」，並稱「美國阻擋不住中國的科技進步。」
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，華為雖然對於Mate 60 Pro是否為5G手機保持沈默，但透過網路上流傳的測試影片，表明Mate 60 Pro的上網速度確實處於頂級5G手機的相似水準。有分析師認為Mate 60 Pro使用了中芯國際的7nm晶片，不過無法獲得證實。
前《環球時報》總編輯胡錫進在個人微博一連發出多篇文章談論華為，胡錫進透露自己透過管道確認，Mate 60 Pro所用晶片是中國自產，而非台積電代工，但生產鏈的具體細節為何，則不必去猜，因為也不宜曝光。
胡錫進認為，中國人有權利為華為自豪，並且擁有戰勝美國封鎖的更大信心。胡錫進強調，「美國阻擋不住中國的科技進步」，呼籲華盛頓回歸現實主義，回歸自由市場競爭。胡錫進也喊話中國國內的「恐美症」患者們，需要清理一下自己的思路了。
《聯合早報》評論華為Mate 60 Pro手機，認為華為選擇在此時發布Mate 60 Pro，除了向負責監管美國出口限制措施的商務部長雷蒙多釋出信號外，也是為了搶在蘋果最新款iPhone 15之前上市。無論如何，在美國商務部於2019年以安全疑慮為由，將華為列入出口管制清單後，華為蟄伏3年，如今轉身回歸，肯定會攪動風雲，但是否能夠回復昔日成功，最終還是要看廣大消費者如何評價。