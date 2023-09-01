中邀多國駐日內瓦使節訪西藏　UN審查前漂白人權紀錄

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聯合國（UN）專家今年以來一再針對中國治下的西藏自治區表達憂心，8月間再對繫獄的西藏維權人士所受苦難發聲。
根據美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聲明，美國上週以中國透過官設寄宿學校「強迫同化西藏孩童」企圖消滅西藏傳統為由，對沒有公布姓名的中國官員採取限制簽證制裁。
中國外交部昨天矢言採取「對等」作法，並譴責美國「炮製涉藏謊言」。
中國還面臨侵害新疆自治區穆斯林少數族裔的批評，聯合國一年前透過報告指控中國可能構成違反人道罪。中國則堅決否認在西藏或新疆有任何不當行為。
聯合國成員準備於明年初針對中國的人權紀錄進行公開審查，這是聯合國人權理事會（UNHRC）在日內瓦的審查程序其中一環。
中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭致函邀請各國外交官訪問北京和西藏。路透社看到這封信寫道：「我相信此行將可以讓您更瞭解中國的人權政策和作法。」他還提到，除會議之外，行程也安排就教育、文化、宗教、就業及孩童權利進行實地考察。
中國外交部昨天在聲明中表示，外交部副部長馬朝旭會見開發中國家駐日內瓦使節代表團，但是內容隻字未提西藏。
路透社無法確定受邀訪問西藏的有哪些人，不過有兩名外交官透露，中方廣邀各國。古巴和中國上傳社群媒體X的照片顯示，古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜、白俄羅斯和巴基斯坦的使節都參團。
對西藏進行正式訪問比訪問新疆更罕見。中國官媒報導，中共新疆黨委書記馬興瑞本週接見國際勞工組織（International Labour Organization）代表，內容強調「中國新疆的大門始終是敞開的」。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120901