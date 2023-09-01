諾貝爾頒獎典禮邀俄羅斯大使　瑞典政黨及輿論抵制

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新聞稿中指出，有鑑於這個世界越來越分化，不同觀點之間的對話空間越來越少，為了抵抗這個趨勢，諾貝爾獎將擴大邀請名單，讓大家能共同慶祝並理解諾貝爾獎以及其所代表的意義：自由的科學、自由的文化、自由與和平的社會。
然而，對於俄羅斯、白俄羅斯與伊朗的大使將受邀出席，瑞典各政黨與輿論都不買單。
執政的中間黨黨主席戴米羅克（Muharrem Demirok）在個人的社群媒體X上表示，他很樂意參加諾貝爾獎的典禮與晚宴，也很樂意慶祝研究與人類的進步，但並不是無條件的，只要俄羅斯還在攻打烏克蘭，他就無法跟俄國大使出現在同一場盛會。
綠黨發言人史定內維（Märta Stenevi）也在X上表示，她和戴米羅克持相同意見，跟俄羅斯大使一起，沒什麼好慶祝的。
左派黨的黨主席達格斯達（Nooshi Dadgostar）表示，諾貝爾獎去年沒有邀請俄羅斯大使是睿智的決定，今年卻改變了。她在個人的X上表示，她不會在炸彈不斷在烏克蘭落下的同時，與俄羅斯的代表一同出席諾貝爾獎盛會。
自由黨的黨主席帕爾松（Johan Pehrson）表示，諾貝爾基金會相當不明智，他不會在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可惡又血腥地繼續侵略烏克蘭時，和俄羅斯大使共處一室還向對方敬酒。
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，他跟其他人一樣對於諾貝爾基金會的決定感到很吃驚，如果是他的話，他不會邀請這些國家的代表出席，但要邀請那些賓客，完全是諾貝爾基金會自己的決定。
對此，諾貝爾基金會的執行長赫爾格森（Vidar Helgesen）表示，他理解眾人有這麼大的反應，但諾貝爾基金會不可能每年都評估哪些人值得出席、哪些人不值得。
他表示，諾貝爾獎獎勵的是透過自由、開放、意見交換產生的成果，因此邀請不同想法的國家和人士出席並沒有違背此信念。
諾貝爾基金會去年並未邀請俄羅斯、白俄羅斯、伊朗的大使出席。
而去年未受邀出席的還包括瑞典國會第二大黨極右派的瑞典民主黨，該黨今年也在受邀之列，然而黨主席奧克松（Jimmie Akesson）已公開表示，他當天已有其他計畫，不便出席。（編輯：周永捷）1120901