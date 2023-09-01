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諾貝爾頒獎典禮邀俄羅斯大使　瑞典政黨及輿論抵制

▲瑞典諾貝爾基金會發布新聞稿表示，將邀請所有與瑞典、挪威有正式外交關係的國家大使參與頒獎典禮，俄羅斯、白俄羅斯與伊朗大使都在受邀名單中。圖為頒獎典禮資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典諾貝爾基金會發布新聞稿表示，將邀請所有與瑞典、挪威有正式外交關係的國家大使參與頒獎典禮，俄羅斯、白俄羅斯與伊朗大使都在受邀名單中。圖為頒獎典禮資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩1日專電）瑞典諾貝爾基金會發布新聞稿表示，將邀請所有與瑞典、挪威有正式外交關係的國家大使參與頒獎典禮，俄羅斯、白俄羅斯與伊朗大使都在受邀名單中，瑞典主要政黨及輿論發起抵制。

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諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）8月31日在官方網站發布新聞稿表示，今年將邀請瑞典所有經過民主程序被選舉進入國會的所有政黨的黨代表，以及所有與瑞典及挪威有正式外交關係的各國代表，出席諾貝爾獎頒獎典禮以及晚宴。

新聞稿中指出，有鑑於這個世界越來越分化，不同觀點之間的對話空間越來越少，為了抵抗這個趨勢，諾貝爾獎將擴大邀請名單，讓大家能共同慶祝並理解諾貝爾獎以及其所代表的意義：自由的科學、自由的文化、自由與和平的社會。

然而，對於俄羅斯、白俄羅斯與伊朗的大使將受邀出席，瑞典各政黨與輿論都不買單。

執政的中間黨黨主席戴米羅克（Muharrem Demirok）在個人的社群媒體X上表示，他很樂意參加諾貝爾獎的典禮與晚宴，也很樂意慶祝研究與人類的進步，但並不是無條件的，只要俄羅斯還在攻打烏克蘭，他就無法跟俄國大使出現在同一場盛會。

綠黨發言人史定內維（Märta Stenevi）也在X上表示，她和戴米羅克持相同意見，跟俄羅斯大使一起，沒什麼好慶祝的。

左派黨的黨主席達格斯達（Nooshi Dadgostar）表示，諾貝爾獎去年沒有邀請俄羅斯大使是睿智的決定，今年卻改變了。她在個人的X上表示，她不會在炸彈不斷在烏克蘭落下的同時，與俄羅斯的代表一同出席諾貝爾獎盛會。

自由黨的黨主席帕爾松（Johan Pehrson）表示，諾貝爾基金會相當不明智，他不會在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可惡又血腥地繼續侵略烏克蘭時，和俄羅斯大使共處一室還向對方敬酒。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，他跟其他人一樣對於諾貝爾基金會的決定感到很吃驚，如果是他的話，他不會邀請這些國家的代表出席，但要邀請那些賓客，完全是諾貝爾基金會自己的決定。

對此，諾貝爾基金會的執行長赫爾格森（Vidar Helgesen）表示，他理解眾人有這麼大的反應，但諾貝爾基金會不可能每年都評估哪些人值得出席、哪些人不值得。

他表示，諾貝爾獎獎勵的是透過自由、開放、意見交換產生的成果，因此邀請不同想法的國家和人士出席並沒有違背此信念。

諾貝爾基金會去年並未邀請俄羅斯、白俄羅斯、伊朗的大使出席。

而去年未受邀出席的還包括瑞典國會第二大黨極右派的瑞典民主黨，該黨今年也在受邀之列，然而黨主席奧克松（Jimmie Akesson）已公開表示，他當天已有其他計畫，不便出席。（編輯：周永捷）1120901

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