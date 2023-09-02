亞運倒數／證件妹吳佳穎領銜出擊　中華射擊隊爭取超越雙金成績

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中華射擊隊上一屆雅加達亞運勇奪中華代表團第一金 杭州拚再創佳績
中華射擊代表隊在雅加達亞運成績出色，勇奪 2 金 1 銀 1 銅的亮眼成績。其中呂紹全、林穎欣在混合團體10公尺空氣步槍奪金，也是代表團第一金；楊昆弼在男子不定向飛靶奪金；楊昆弼、林怡君在混合團體不定向飛靶奪銀；呂紹全在男子10公尺空氣步槍奪銅。
不定向飛靶方面，楊昆弼將在杭州亞運來尋求2連霸，他剛在今年亞洲盃帶回一面金牌，狀態不錯，很有機會能挑戰衛冕。至於42歲的老將林怡君在8月的世錦賽中以總分40分摘下金牌，提前取得巴黎奧運參賽門票，她也因此喜極而泣；參加過6屆亞運、4屆奧運的她，將以射擊隊老大姐身份帶領學弟妹爭取佳績。
至於空氣步槍項目，上屆雅加達亞運射下1金1銅的射擊好手呂紹全，今年將和金牌搭擋林穎欣續戰9月杭州亞運，他受訪時說：「亞運就是照計畫走，上了賽場自然發揮，不會特別在意獎牌，保持不爭就是爭的信念，不給自己太大壓力避免失常。」
吳佳穎領銜空氣手槍項目 媽媽射手田家榛拚金盼寫完美句點
除此之外，手槍項目我國選手們不但實力強勁，而且也充滿故事。「證件妹」吳佳穎以亮麗外型、射數精湛，在國外也有相當多的粉絲。拿過國際賽大大小小獎牌的她，就差一面奧運獎牌了。本屆亞運將是巴黎奧運前重要的一場大賽，若能為自己射下首金，相信對於衝擊明年的奧運會，也會有信心上的提振。
「媽媽射手」田家榛是我國亞運「四朝元老」，曾在2014年仁川亞運獲得女子團體10公尺空氣手槍銀牌；前年還登上東京奧運殿堂，並獲得第8名成績。今年，她在受訪時坦言，考慮到家人以及快要40歲的年紀，確實有想要退休的念頭。
無論這是不是她的最後一舞、以及能射出什麼樣的表現，以她過往在標靶上留下的成就，也足夠讓自己的家人——也特別是5歲的女兒感到驕傲。
整體來說，射擊本屆依舊是中華隊的奪牌大項，陣中多位選手不是經驗豐富、就是正處巔峰，只要調整得宜，很有機會能夠在亞運幫助台灣搶下開門紅。
亞運手槍項目賽事：
1. 10公尺空氣手槍（男、女）。
2. 25公尺快射手槍（男）。
3. 25公尺手槍（女）。
4. 25公尺標準手槍（男，亞運項目）。
5. 25公尺中火手槍(男，亞運項目)。
6. 50公尺手槍（男，亞運項目）。
亞運步槍項目賽事：
1. 10公尺空氣步槍（男、女）。
2. 50公尺步槍臥姿（男、女，亞運項目）。
3. 50公尺步槍三姿（男、女）。
亞運飛靶項目賽事：
1. 定向飛靶（男、女）。
2. 不定向飛靶（男、女）。
3. 雙不定向飛靶（男、女，亞運項目）