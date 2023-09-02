FIBA世界盃／慘!亞洲全軍覆沒落入排名賽　日本逆勢2勝搶奧運門票

亞運倒數／證件妹吳佳穎領銜出擊　中華射擊隊爭取超越雙金成績

▲▼吳佳穎29日還有25公尺火藥手槍項目，仍有奪牌希望。（圖／中華奧會臉書）
▲▼吳佳穎29日還有25公尺火藥手槍項目，仍有奪牌希望。（圖／中華奧會臉書）

文/黃建霖

2023杭州亞運倒數開幕23天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》也將推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今(2)日要介紹在雅加達亞運，射下代表隊第一面金牌的中華射擊隊。

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「射擊運動」是奧亞運重要項目之一，具有悠久歷史，自1896年第一屆奧運會便有射擊項目列入比賽，其中的三大類分別為手槍項目、步槍項目和飛靶項目。

中華射擊隊上一屆雅加達亞運勇奪中華代表團第一金　杭州拚再創佳績

▲楊昆弼亞洲盃摘金，2023年首戰就告捷。資料照
▲楊昆弼亞洲盃摘金，2023年首戰就告捷。資料照
中華射擊代表隊在雅加達亞運成績出色，勇奪 2 金 1 銀 1 銅的亮眼成績。其中呂紹全、林穎欣在混合團體10公尺空氣步槍奪金，也是代表團第一金；楊昆弼在男子不定向飛靶奪金；楊昆弼、林怡君在混合團體不定向飛靶奪銀；呂紹全在男子10公尺空氣步槍奪銅。

不定向飛靶方面，楊昆弼將在杭州亞運來尋求2連霸，他剛在今年亞洲盃帶回一面金牌，狀態不錯，很有機會能挑戰衛冕。至於42歲的老將林怡君在8月的世錦賽中以總分40分摘下金牌，提前取得巴黎奧運參賽門票，她也因此喜極而泣；參加過6屆亞運、4屆奧運的她，將以射擊隊老大姐身份帶領學弟妹爭取佳績。

至於空氣步槍項目，上屆雅加達亞運射下1金1銅的射擊好手呂紹全，今年將和金牌搭擋林穎欣續戰9月杭州亞運，他受訪時說：「亞運就是照計畫走，上了賽場自然發揮，不會特別在意獎牌，保持不爭就是爭的信念，不給自己太大壓力避免失常。」

吳佳穎領銜空氣手槍項目　媽媽射手田家榛拚金盼寫完美句點

▲空氣手槍國手吳佳穎外型亮眼。（圖／吳佳穎臉書）
▲空氣手槍國手吳佳穎外型亮眼。（圖／吳佳穎臉書）
除此之外，手槍項目我國選手們不但實力強勁，而且也充滿故事。「證件妹」吳佳穎以亮麗外型、射數精湛，在國外也有相當多的粉絲。拿過國際賽大大小小獎牌的她，就差一面奧運獎牌了。本屆亞運將是巴黎奧運前重要的一場大賽，若能為自己射下首金，相信對於衝擊明年的奧運會，也會有信心上的提振。

「媽媽射手」田家榛是我國亞運「四朝元老」，曾在2014年仁川亞運獲得女子團體10公尺空氣手槍銀牌；前年還登上東京奧運殿堂，並獲得第8名成績。今年，她在受訪時坦言，考慮到家人以及快要40歲的年紀，確實有想要退休的念頭。

無論這是不是她的最後一舞、以及能射出什麼樣的表現，以她過往在標靶上留下的成就，也足夠讓自己的家人——也特別是5歲的女兒感到驕傲。

整體來說，射擊本屆依舊是中華隊的奪牌大項，陣中多位選手不是經驗豐富、就是正處巔峰，只要調整得宜，很有機會能夠在亞運幫助台灣搶下開門紅。

亞運手槍項目賽事：

▲射擊女將田家榛，此次東京奧運將以媽媽身分出征。（圖／黃建霖攝）
▲射擊女將田家榛，是本屆亞運中華隊的「媽媽射手」。（圖／黃建霖攝）
1. 10公尺空氣手槍（男、女）。

2. 25公尺快射手槍（男）。

3. 25公尺手槍（女）。

4. 25公尺標準手槍（男，亞運項目）。

5. 25公尺中火手槍(男，亞運項目)。

6. 50公尺手槍（男，亞運項目）。

亞運步槍項目賽事：

混雙10公尺空氣步槍選手林穎欣、呂紹全準備首次參加奧運。（圖／黃建霖攝）
混雙10公尺空氣步槍選手林穎欣、呂紹全準備參加奧運。（圖／黃建霖攝）
1. 10公尺空氣步槍（男、女）。

2. 50公尺步槍臥姿（男、女，亞運項目）。

3. 50公尺步槍三姿（男、女）。

亞運飛靶項目賽事：

▲林怡君\\(右\\)楊昆弼（圖／中華奧會提供）
▲中華射擊代表隊不定向飛靶國手林怡君、楊昆弼。（圖／中華奧會提供）

1. 定向飛靶（男、女）。

2. 不定向飛靶（男、女）。

3. 雙不定向飛靶（男、女，亞運項目）

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