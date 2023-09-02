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茂盛醫院副院長陳忠義指出，王小姐 23 歲就出國深造並投入 IT 產業擔任工程師，旅居美國、加拿大 20 多年，很晚才遇到 Mr.right 的她在 42 歲那年決定走入婚姻，直到 43 歲，陸續接受了 4 次試管療程都失敗。
高齡婦女患子宮肌瘤風險高
後續返台就醫，王小姐發現自己罹患子宮肌瘤，需要進行手術切除，並且施打「子宮內膜內注射自體濃縮血小板 (IU-PRP) 」將內膜增厚至 10 mm，再接受「子宮內膜容受性檢測 (ERA)」找出最佳植入時機。
之後透過「AI 人工智慧試管技術」、「胚胎影像即時監控系統 (T/L) 」挑選出較好的 4 顆胚胎進行植入，以提高懷孕率，終於有 1 顆胚胎順利著床發育，但她還需要面對身為超高齡孕婦的生產風險。
高齡不借卵！罕見自卵試管
近年接受人工生殖的婦女年齡逐年增長，陳忠義指出，以國內超過 50 歲以上採用自卵試管成功生育的女性案例極少，主要是因為年紀太大，夫妻的精子跟卵子品質與數量都會很差。
在這種情況下，在精卵結合之後的胚胎狀況就可想而知，甚至有很高的機率會發生染色體異常，而可以順利讓健康胚胎著床，一部分也歸功過去有取到足夠卵子。
陳忠義強調，很多高卵婦女因取不到卵，就算取到的品質也差，再結成胚胎的機會更小、品質的等級也不好，最後只能改採「接受捐贈卵子」的方式進行試管療程更是多數，因此王小姐的案例可謂奇蹟。
血壓飆升產前罹患子癲前症
以王小姐為例，她在孕程後期罹患子癲前症，血壓飆破 200 mmHg，29 週時出血安胎，所幸養胎至 37 週，才剖腹產下 2840 公克的健康男嬰，成為她 50 歲得到最珍貴的禮物。
另一方面他也提醒，邁入更年期的婦女若想做試管，因其身體已經老化，需要先服用荷爾蒙藥物約 2 至 6 個月，才能進行人工生殖，否則在孕期容易產生併發症，所以需要特別注意。
故醫師也表示，超高齡孕婦產子得來不易，生育風險高，罹患妊娠高血壓、糖尿病、子癲前症、流產的機率也大，胎兒也可能早產、流產、死產，故建議 35 歲前生育對母嬰最好。
圖、文／謝承恩
1.諮詢專家:茂盛醫院副院長陳忠義
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 奇蹟！高齡女工程師患子宮肌瘤，為產子闖四關 採「自卵」試管生下健康寶寶