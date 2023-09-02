今日我最嫩／光是氣質主播還不夠　獨家加碼盧秀燕清純照一次看

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光是看精心打扮的主播不過癮，62歲的「媽媽市長」加碼提供20歲在政大校園拍的清純照，脂粉未施的盧秀燕臉蛋清秀、有點小小嬰兒肥，長髮及肩、頭上戴著髮箍，正是當時女大生最流行的裝扮，眼尖的政大校友卻看到另一個重點──「背景的體育館居然40年如一日！」
從小會讀書的盧秀燕，爭氣的考上政大地政系，但她沒和同學一樣當公務員或走研究路線，反而對媒體有憧憬，大學畢業後以清晰口條、亮眼外型考進華視，一步步成為記者及主播。大家都知道她表現傑出，曾以「假愛心真斂財」專題報導獲得第25屆金鐘獎最佳新聞採訪獎，卻少人知道當時她的競爭對手，居然是在台視當主播的妹妹盧秀芳！領獎那一刻她在台上幽默的說：「得知兩個女兒都入圍後，我的爸爸媽媽每天為了要保佑哪個女兒得獎，煩惱不已。」
盧秀燕是3姐妹的老大，她曾形容自己是「兩岸和平、世界和平的產物」，父親是祖籍山東的軍人，因為參與韓戰輾轉來台；外公是新竹望族，年輕時帶著妻小到日本留學讀鐵路學校。她的母親小時候在日本長大，8歲才回台灣。
當時兩岸與中日之間存在許多國恨家仇、族群對立，望族林家小姐嫁給了窮小子，一般人自然不會看好。日子難過時，父母為了省錢給孩子買奶粉，自己節衣縮食，曾經3天共吃1顆豆腐乳；3姊妹衣服總是大的傳給小的，因為一直在洗，經常有破洞。但盧秀燕說，她的家庭雖然物質不富裕，卻充滿了愛，家人和睦相處感情融洽。
小時候父母忙著為生活打拚，妹妹盧秀芳回憶，大姊在她眼裡就是「完人」，不僅洗衣煮飯什麼都會，還趁媽媽睡著後爬起來洗馬桶、刷地板，媽媽早上起床總想不透「家裡怎麼這麼乾淨？」盧秀燕當上主播後收入穩定，還給初入行的盧秀芳每個月5000元零用錢，常帶她去治裝、打理髮型長達5年。
兩姊妹有13公分的身高差，盧秀芳笑說，小時候爸媽很忙，自己又愛哭鬧，姊姊總說「妳不要哭，我當馬給你騎，要3圈還是5圈？」長大後姊姊抱怨，都是被她壓矮了。
從小亦姊亦母的長女角色，養成盧秀燕沈穩的性格，曾有人問她，這輩子做過最瘋狂的事是什麼？她秒回「選舉啊！」30出頭便擔任地方的採訪主任、主管7縣市新聞，還得過電視金鐘獎，當時正是新聞工作的顛峰時期，她卻放棄百萬年薪，投入一個不可知的未來，「大家都覺得我頭殼壞了」，但一路走來近30年，被喻為政壇不敗女王的她，不曾後悔這個決定。
回想起過往歲月，盧秀燕說：「每個階段都很好。在不同的時代為不同的民眾服務，都是非常美好的記憶。」