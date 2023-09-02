小學生沒吃早餐不專心又易胖 營養師6點早餐選擇！這樣吃最營養
國中、小學生已經開學了，對於家長來說準備早餐也是令人頭痛的一件事，不吃或是早餐店外帶都有不小的問題。根據106-109年的「國民營養健康狀況變遷調查」發現，臺灣7～18歲的青少年，每天至少有一餐外食，早、午餐外食的比例遠高於晚餐，容易攝取過量的糖分或是高油脂食物。而不吃，問題就更大了，研究指出不吃早餐容易精神不濟或低血糖，且肥胖的機率較高。由聯合醫院忠孝院區營養師蕭文君提供家長早餐的好選擇。
記者周淑萍/綜合報導
根據最新的「國民營養健康狀況變遷調查」發現，13-15歲的孩童是所有年齡層中膳食纖維攝取最少的族群；鈣質攝取最少的是13-18歲間的青少年，甚至遠低於75歲以上的高齡長者。推測其原因，臺灣較少有喝牛奶的習慣，早餐店販售的牛奶也多為調味乳，雖有無糖豆漿可選擇，但豆漿的鈣質又只有牛奶的十分之一，因而容易發生鈣質攝取不足。該如何好好選擇早餐，蕭文君營養師提供6點營養早餐的選擇：
如果真的來不及準備均衡的早餐，營養師建議，可於前一天事先準備好切好的蘋果、芭樂、奇異果或是番茄、小黃瓜等好攜帶的蔬果，並搭配茶葉蛋、牛奶、豆漿等高蛋白食物，就能吃得飽足又健康。
- 合理的份量：為符合生長發育期所需，一日的熱量攝取應在1800-2500大卡之間，早餐建議熱量為550-700大卡。外食時可請店家不要加沙拉醬或抹奶油，以減少不必要的油脂攝取，配餐中的含糖飲料改選低糖或無糖飲品，以避免攝取過多的糖分。另外提醒，番茄醬及甜辣醬、醬油膏等，含鈉量高，建議少用。
- 多樣化食材：一個麵包搭配一杯奶茶的早餐形式非常方便，但較不健康。一頓均衡的早餐建議應至少包含三種以上的食物種類，如吐司或饅頭夾蛋，搭配低脂牛奶等。
- 豐富纖維質：盡量選擇綠色鮮蔬及配料豐富的全麥三明治或是穀類米漢堡為主食。高纖維的水果和蔬菜有助於促進腸道健康，並提供豐富的維生素、礦物質，可幫助改善便秘的問題。除此之外，纖維質也能緩和飯後高血糖的問題，避免一早上課腦袋昏昏沉沉。
- 優質的脂肪：Omega-3脂肪酸對孩童及青少年的大腦發育至關重要。建議可以選擇富含Omega-3脂肪酸的食物，如鮭魚、鯖魚、堅果或使用葵花油、亞麻籽油來烹調食物，有助於提高學習上的記憶力和專注力。
- 遠離加工品：避免攝取過多的鈉、糖、食品添加物和不健康的脂肪。食材的挑選盡量以原型食物為主。若孩子想額外挑選附餐時，盡量不選熱狗、雞塊、火腿等加工品，可改用一份水果取代，增加維生素攝取及增加飽足感。
- 足夠的鈣質：青少年的發育期是補鈣的黃金時期，為了幫助體格生長發育，建議早上的飲品優先選擇乳品，乳糖不耐症的孩子可以改選起司、優格或優酪乳。若偶爾想選擇其他飲料時，建議以無糖飲料或無糖高鈣豆漿為佳。