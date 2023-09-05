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iPhone搭AirPods必知！隱藏功能超實用　按小耳朵秒成「監聽器」

▲iPhone 內建的「即時聆聽」功能，當手機連接上AirPods 或 Beats耳機後，耳機就能接收手機的環境音，在吵雜的環境下，能清楚聽到對方的聲音。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 內建的「即時聆聽」功能，當手機連接上AirPods 或 Beats耳機後，耳機就能接收手機的環境音，在吵雜的環境下，能清楚聽到對方的聲音。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone其實隱藏著「監聽器」的功能，好好使用可以替生活帶來不少幫助。而所謂的「監聽器」其實就是iPhone 內建的「即時聆聽」功能，當手機連接上AirPods 或 Beats耳機後，耳機就能接收手機的環境音，當在吵雜的環境下，就能更加清楚聽到對方的聲音，此外，對於新手爸媽來說也很實用，可以將舊手機放在嬰兒房用來監聽寶寶房內的動靜。

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iPhone內建的「即時聆聽」功能，主要是為了協助失聰、聽障人士或有特殊聽力需求的使用者使用裝置，可以將iPhone當作收音麥克風，將聲音傳送到已經連接上的AirPods 或 Beats耳機。當進到吵雜區域中就能把手機放在主講者附近，透過耳機聆聽。隔著一扇門、另一房間都可以監聽，最遠的距離視藍牙可支援的範圍而定，但畢竟透過藍牙連接，若是遇到金屬、牆壁等還是會影響使用功能。

可以支援「即時聆聽」的藍牙耳機有AirPods、AirPods Pro、AirPods Max、Powerbeats Pro、Beats Fit Pro 或 Beats Studio Pro，iOS 或 iPadOS 裝置需要執行 iOS 或 iPadOS 14.3 或以上版本。

▲AirPods Pro 2。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 即時聆聽功能支援AirPods 或 Beats耳機。(圖／記者周淑萍攝)
使用前需要先將「即時聆聽」加入「控制中心」。設定路徑：「設定」>「控制中心」>向下捲動並點一下「聽力」按鈕  旁的「加入」按鈕 。iPhone設定好之後，啟動即時聆聽路經：先連線上藍牙耳機，滑開「控制中心」>點一下耳朵符號的「聽力」>點「即時聆聽」即可完成。

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