FIBA世界盃／慘!亞洲全軍覆沒落入排名賽　日本逆勢2勝搶奧運門票

足球／好威！U17小將張天駿梅開二度　中華隊2：1勝香港、拔頭籌

▲張天駿今日表現優異，單場梅開二度，成致勝功臣。足協提供
▲張天駿今日表現優異，單場梅開二度，成致勝功臣。足協提供

記者廖聿偉/綜合報導

U17中華男足培訓隊為備戰明年的U17亞洲盃資格賽，於9月1日到9月9日前往中國青島參加東亞盃U15男足錦標賽。本次U17中華男足代表隊被分配到B組，與香港、日本與關島同組。中華小將首戰面對同樣實力不俗的香港代表隊，最終在張天駿上演梅開二度表現下以2:1擊退香港，取得開門紅。

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開賽雙方皆擺出4-4-2陣型應戰，節奏相當迅速，互有進攻機會但都欠缺關鍵一擊。比賽進入30分鐘後中華隊逐漸掌握攻防節奏，第36分鐘替補上場的張天駿在左路接獲朱紘廷的傳球，突破後冷靜地找到空檔推射破門，幫助球隊在上半場取得1比0領先。

比賽進入下半場後，第58分鐘張天駿再度找到進球空檔，單場梅開二度將領先優勢擴大成2比0。但香港隊也於此時吹起反攻的號角，第63分鐘香港隊在門前混戰中追回一球，比分形成2比1。之後雙方都未能再越雷池一步，最終U17小藍翼軍團以2比1取得關鍵勝利。

今天梅開二度，來自花蓮高中的張天駿賽後表示：「第一次入選代表隊有點緊張，但上場就是把教練交付的任務做好。第一球在接到朱紘廷的傳球後有觀察對方守門員站位，成功晃開守門員進球。第二球接到隊友穿越球後看到守門員站位太出來，也跟前面一樣扣兩下後成功晃開守門員取得進球。感謝教練團這段時間的指導，也很高興能讓家人在直播上看到今天的好表現。」

總教練陳春智也在賽後表示：「第一場國際賽本來就不容易，青少年層級國際賽經驗不足容易緊張，但7月在泰國移地訓練對緩解選手緊張有所助益。賽前看到U20的學長能贏香港8顆球，士氣也相當高昂。原本最擔心的門將在陳彥君教練調整下也表現相當不錯，後防更有信心。接下來就是要累積經驗，思考場上局面變化時如何應對，一場一場更進步。」

U17代表隊休兵一日，9月3日早上10點將對上同組最為強悍的日本，9月5日早上10點將面對關島，如能順利取得小組前2將可晉級至9月7日與9月8日的淘汰賽。

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