美網／神抗壓！謝淑薇戲劇性逆轉勝美俄聯軍 笑納14連勝、晉16強
台灣女將謝淑薇連續斬獲法網、溫網兩座大滿貫雙打冠軍後，在美網攜手老搭檔中國王欣瑜，今(2日)在32強展現強大的抗壓力，尤其第三盤絕處逢生，最終2：1擊敗美國Bethanie Mattek-Sands /俄羅斯 Anastasia Potapova組合，挺進16強，謝淑薇也奪下個人在大滿貫女雙的14連勝。
記者廖聿偉/綜合報導
本場比賽「海峽組合」謝淑薇／王欣瑜跟首輪一樣，都是先丟掉第一盤。「美俄聯軍」力保發球局不失，並在第6局率先破發，搶下首盤勝利。
第二盤上演一場惡鬥，雙方互破發球局，謝淑薇／王欣瑜連續於4、6、8局破發成功，卻也丟掉1、3、5發球局，雙方一路鏖戰至搶七大戰，「海峽組合」在5：4時連破對手兩個發球，艱辛扳回一城。
第三盤更是戲劇化，謝淑薇／王欣瑜連續於4、6、8局遭破發，被逼到3：5落後的絕境，但「海峽組合」展現超強韌性，連續於9、11局回破，並在第12局保住關鍵發球局，最終7：5擊潰對手，艱辛拿下16強門票。
謝淑薇生涯拿過6座大滿貫女雙冠軍，其中2013、2019、2021、2023年拿下溫網冠軍，2014、2023則是奪得法網冠軍，今年他連奪法網、溫網完成「海峽大滿貫」的成就，盼能延續大滿貫女雙14連勝的氣勢，一舉攻頂。