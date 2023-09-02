海葵颱風「快到家門口了」！最快11：30發陸警 最新登陸地點曝光
中度颱風海葵逐步逼近台灣，目前已經是快到家門口的位置，路徑詭異多端，稍早路徑再度南修，根據目前資料，海葵中心應該會在明（3）日晚間在台東登陸，但是中央氣象局不排除路徑會再南修！清晨也已經針對北北基宜、台東等地發布大雨特報，颱風影響已經逐漸開始顯著，最快今天早上11時30分會發布陸上颱風警報，民眾防颱作業絕對不可輕忽。
記者張嘉哲/綜合報導
根據中央氣象局最新資料，中度颱風海葵目前中心位置在鵝鑾鼻的東方約600公里之海面上，以每小時17公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒 33 公尺（約每小時 119 公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風。
中央氣象局在昨晚發布海上颱風警報之後，根據目前最新的預測路徑，應該會從台東登陸，暴風圈在（3）日早上會接觸到陸地，但也不排除路徑會再度南修，登陸地點也有可能落在恆春半島、甚至路徑南修幅度大的話，掠過台灣本島都有可能，各方氣象專家也都提醒民眾「要持續觀察海葵動向，並且做好防颱準備」！
氣象局表示，今（2）日水氣會增多，北部及東半部降雨機率提高，整日有間歇性陣雨出現，且越晚雨勢越明顯，局部有大雨或豪雨發生的機率，風力也會增強；晚上基隆北海岸及東半部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，請注意天氣的變化做好準備。中南部白天仍然多雲到晴的天氣，午後留意局部雷陣雨，降雨機率高。