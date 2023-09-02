高球／釘子的力量！年輕小將廖煥鈞頂住強大壓力在家鄉奪首冠

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從11歲起就在台中國際球場練球的廖煥鈞賽後指出，一下場面對同組兩位亞巡好手，賽前就告訴自己策略是「打好自己的球，不要管別人。這都要感謝前兩回合與林文堂同組他一路鼓勵我，並且指點比賽時的觀念與心態，這些觀念讓我在後兩回合打領先組很受益。」
最終回合廖煥鈞一下場穩定在第2、4洞都推進3呎小鳥，而最大競爭者王偉軒則在第2、4洞開球失誤而吞下兩個柏忌，接著讓廖煥鈞大幅拉開領先關鍵的第9洞15呎博蒂推桿他保握住了，「此時我雖有五桿領先優勢，但是我告訴自己還不能鬆懈，因為最後的九洞他們還是有機會翻轉過來。」果然，王偉軒轉場後發揮遠距大砲優勢接連抓四鳥，李玠柏也是猛追四鳥，「直到最後第18洞我才感覺到壓力，我告訴自己這個par5洞我一定要抓鳥才能化解。」當王偉軒下坡12呎老鷹推桿沒進，接著廖煥鈞頂住強大壓力，推進最後致勝的4呎博蒂推桿，在場的贊助商老闆、球場會員和親友團都高興不已。
2021年轉職業的廖煥鈞，去年在全國球場舉行的鼎邦菁英賽首度打在領先組，與詹世昌交手中因第12洞的推桿失誤吞柏忌而退居第二名，他記取教訓今天在第13洞打進樹林後以par化解掉，廖煥鈞賽後說，「很感謝十年來培訓及提供我場地練球的台中國際球場及我的贊助商KOK娛樂何董事長、寰宇會計事務所王董事長、ONOFF球具，以及今天前來幫我加油的龐大球場會員、親友團40-50人，接下來的兩場台灣亞巡賽我會好好加油。」
「我也在兩位亞巡好手身上學到了很多，尤其是他們在最後九洞的抗壓力強、侵略性強、心態強、適應力強，讓我難以拉開桿數、備感壓力，很謝謝他們讓我從他們身上學到經驗。」李玠柏賽後也讚許廖煥鈞這位年輕選手「心臟夠強，都守得住par，全場無一柏忌，讚！」廖煥鈞預計年底當兵，明年再去考亞巡。