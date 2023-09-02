FIBA世界盃／慘!亞洲全軍覆沒落入排名賽　日本逆勢2勝搶奧運門票

高球／釘子的力量！年輕小將廖煥鈞頂住強大壓力在家鄉奪首冠

▲地主選手廖煥鈞在最熟悉的球場拿下職業生涯首冠。(TPGA提供)
▲地主選手廖煥鈞在最熟悉的球場拿下職業生涯首冠。(TPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新臺幣315萬元的2023肇喜登峰巡迴賽第六站─環台公開賽，在台中國際高爾夫球場進行最終第四回合賽程，22歲地主年輕球員廖煥鈞頂住強大的壓力交出68桿佳績，四回合以總桿-24的264桿，在台中鄉親父老面前摘下職業首座冠軍杯，得到60萬元冠軍獎金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在悶熱天氣下，亞巡選手王偉軒最終回合也打出68桿，以四回合總桿266(-22)桿獲得第二名，得亞軍30萬元獎金。交出66桿的李玠柏，以四回合總桿267(-21)桿獲得第三名。

從11歲起就在台中國際球場練球的廖煥鈞賽後指出，一下場面對同組兩位亞巡好手，賽前就告訴自己策略是「打好自己的球，不要管別人。這都要感謝前兩回合與林文堂同組他一路鼓勵我，並且指點比賽時的觀念與心態，這些觀念讓我在後兩回合打領先組很受益。」

最終回合廖煥鈞一下場穩定在第2、4洞都推進3呎小鳥，而最大競爭者王偉軒則在第2、4洞開球失誤而吞下兩個柏忌，接著讓廖煥鈞大幅拉開領先關鍵的第9洞15呎博蒂推桿他保握住了，「此時我雖有五桿領先優勢，但是我告訴自己還不能鬆懈，因為最後的九洞他們還是有機會翻轉過來。」果然，王偉軒轉場後發揮遠距大砲優勢接連抓四鳥，李玠柏也是猛追四鳥，「直到最後第18洞我才感覺到壓力，我告訴自己這個par5洞我一定要抓鳥才能化解。」當王偉軒下坡12呎老鷹推桿沒進，接著廖煥鈞頂住強大壓力，推進最後致勝的4呎博蒂推桿，在場的贊助商老闆、球場會員和親友團都高興不已。

2021年轉職業的廖煥鈞，去年在全國球場舉行的鼎邦菁英賽首度打在領先組，與詹世昌交手中因第12洞的推桿失誤吞柏忌而退居第二名，他記取教訓今天在第13洞打進樹林後以par化解掉，廖煥鈞賽後說，「很感謝十年來培訓及提供我場地練球的台中國際球場及我的贊助商KOK娛樂何董事長、寰宇會計事務所王董事長、ONOFF球具，以及今天前來幫我加油的龐大球場會員、親友團40-50人，接下來的兩場台灣亞巡賽我會好好加油。」

「我也在兩位亞巡好手身上學到了很多，尤其是他們在最後九洞的抗壓力強、侵略性強、心態強、適應力強，讓我難以拉開桿數、備感壓力，很謝謝他們讓我從他們身上學到經驗。」李玠柏賽後也讚許廖煥鈞這位年輕選手「心臟夠強，都守得住par，全場無一柏忌，讚！」廖煥鈞預計年底當兵，明年再去考亞巡。

高球／超神！賴嘉一前9洞狂抓一鷹六鳥、無柏忌　神之28桿創紀錄

高球／全台首創國寶金尊盃高球賽　黃金海岸球場歡度中秋佳節

高球／肇喜登峰巡迴賽今點燃戰火　總獎金315萬、台高手頂尖對決

獨家專訪／高球天才少女林品杉驚奇2連冠　被譽為是下一個曾雅妮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問