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海葵颱風強襲「暴雨下不停」！未來4天雨區出爐　整片紫爆超驚人

▲中度颱風海葵路徑多變，根據最新路徑再度南修，預計3日從台東登陸，將帶來驚人的降雨量。（示意圖／民眾提供）
▲中度颱風海葵路徑多變，根據最新路徑再度南修，預計3日從台東登陸，將帶來驚人的降雨量。（示意圖／民眾提供）

記者張嘉哲/綜合報導

中度颱風海葵路徑多變，根據最新路徑再度南修，預計3日從台東登陸，將帶來驚人的降雨量。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享歐洲模式雨量模擬圖分析，表示只要海葵颱風持續滯留，風雨就會一直不斷地持續，特別提醒12縣市一定要做好防颱準備！

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上分享歐洲模式模擬未來4天的雨區分布，表示「颱風只要在台灣海峽滯留，雨就會一直下不停、風也會一直吹，包括花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、台中、苗栗、宜蘭」提醒民眾都要做好防颱、防汛的準備！

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▲歐洲模式模擬未來4天的雨區分布，宜花東、中南部地區未來幾天整片紫爆，需要特別注意防颱作業！（圖/台灣颱風論壇｜天氣特急）
對於海葵颱風的路徑是否還有變數，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，路徑一定還有修正空間，民眾要隨時滾動式修正、追蹤颱風動向。「原本晚間要提供給大家風雨時程，但因為2日下午海葵颱風路徑又修正，不確定性大增，因此決定多看幾報的資料，再做更詳細的評估，預計2日中午會發布最新的風雨時程給民眾參考」！

而今（2）日一早，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，從雲圖觀察，開始有點雲捲風眼的感覺，過去一小時海葵颱風還是很努力在增強，大家要趕緊趁明天風雨還沒轉強前，做好防颱準備！

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