海葵颱風「路徑變化超大」！歐美預測大迴轉　恐二次登陸毀滅襲台

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「海葵颱風！真有你的」氣象專家賈新興則表示，海葵颱風不到最後一刻都不揭牌，各國官方預報又再往南修正，各國模式預報更是出現許多腳本，像是美國海軍（綠色）72小時後來個大迴轉朝日本而去；美國模式（紫色）在恆春登陸後，再來個大迴轉二次登陸恆春；歐洲模式（紅色）在登陸後進入台灣海峽後，再往北朝台中方向二次登陸。
而加拿大模式（深綠）、日本模式（橄欖綠）、以及英國模式（橙色）這三個模式算是比較乾脆的路徑了！賈新興說「海葵颱風它的發展有限，大致就維持中颱的強度，颱風的強度不是問題，要關心颱風接進台灣的速度和遠離台灣的速度，慢颱風影響時間長，降雨也將放量，在這些模式的路徑當中，二次回馬槍影響都很大，但紅色的劇本是最壞情境，還是不能掉以輕心」。
而氣象達人彭啟明也對於海葵颱風路徑分析，他表示「海葵颱風路徑再度修正，越往南，對台灣南北的衝擊會有顯著不同改變，至於颱風迴轉議題，等登陸再說，因為將受到地形破壞，到底會成為如何還有很大變數，在季風低壓帶內中心位置的系統，真的不容易像是高壓駛流主導的系統，尤其將與地形交互作用，相信目前各個模式都很難清楚模擬這細節，說誰好誰差，都很難現在就辨別得清楚」。
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