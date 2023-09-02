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海葵颱風「路徑變化超大」！歐美預測大迴轉　恐二次登陸毀滅襲台

▲氣象專家彭啟明表示，颱風迴轉議題，等登陸再說，因為將受到地形破壞，到底會成為如何還有很大變數。（圖/彭啟明臉書）
▲氣象專家彭啟明表示，颱風迴轉議題，等登陸再說，因為將受到地形破壞，到底會成為如何還有很大變數。（圖/彭啟明臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

中度颱風海葵目前以每小時17公里速度，向西北西轉西進行，但是路徑一再的南修多變，連氣象粉專都直言「歷史相似路徑颱風找不到」，可見海葵颱風路徑到現在都具有不確定性。各國模式預測更是出現有「大迴轉劇本」，二度毀滅式登陸的路徑，如果真是如此，影響台灣的時間又再度會拉長，民眾防颱作業一定要及早做好！

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氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示海葵的預測路徑之所以會一直變動，那是因為台灣附近有一個超大型的「季風環流圈」中心，低壓們圍繞著環流圈打轉、互相牽引，因此路線一變再變，可以用「亂七八糟」去形容。天氣風險公司也提到「今天是讓全台灣所有從事氣象工作的人，集驚奇、挫折、虛脫的一天，以為昨天的從北往南修已經夠讓人傻眼，今天的預報還變成不曾出現過的颱風路徑，歷史相似路徑颱風還找不到」顯見海葵颱風路徑預測困難度非常高。

「海葵颱風！真有你的」氣象專家賈新興則表示，海葵颱風不到最後一刻都不揭牌，各國官方預報又再往南修正，各國模式預報更是出現許多腳本，像是美國海軍（綠色）72小時後來個大迴轉朝日本而去；美國模式（紫色）在恆春登陸後，再來個大迴轉二次登陸恆春；歐洲模式（紅色）在登陸後進入台灣海峽後，再往北朝台中方向二次登陸。

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▲各國模式預報更是出現許多腳本，美國模式以及歐洲模式路徑都是「大迴轉」二度登陸台灣。（圖/賈新興臉書）
而加拿大模式（深綠）、日本模式（橄欖綠）、以及英國模式（橙色）這三個模式算是比較乾脆的路徑了！賈新興說「海葵颱風它的發展有限，大致就維持中颱的強度，颱風的強度不是問題，要關心颱風接進台灣的速度和遠離台灣的速度，慢颱風影響時間長，降雨也將放量，在這些模式的路徑當中，二次回馬槍影響都很大，但紅色的劇本是最壞情境，還是不能掉以輕心」。

而氣象達人彭啟明也對於海葵颱風路徑分析，他表示「海葵颱風路徑再度修正，越往南，對台灣南北的衝擊會有顯著不同改變，至於颱風迴轉議題，等登陸再說，因為將受到地形破壞，到底會成為如何還有很大變數，在季風低壓帶內中心位置的系統，真的不容易像是高壓駛流主導的系統，尤其將與地形交互作用，相信目前各個模式都很難清楚模擬這細節，說誰好誰差，都很難現在就辨別得清楚」。

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