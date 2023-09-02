海葵颱風「穿台後可能滯留」！暴雨連續開炸3天 颱風假關鍵曝光
中度颱風海葵逐步逼近台灣，中央氣象局（1）日晚間已經發布海上颱風警報，預計今（2）日上午發布陸上警報，根據目前最新路徑，預估颱風中心將從台東登陸，而明（3）日逐漸通過台灣上空，並在下周一至下周三離開台灣本島，不過因為進入台灣海峽後可能陷入「鞍型場」，導致滯留時間拉長，影響台灣的時間也可能會拉長，到時候週日、週一影響最劇烈的時刻，各地會不會放颱風假，仍要看風雨預測以及各地方政府的決定！
記者張嘉哲/綜合報導
所謂的「鞍型場」指的是低壓系統位於兩個高壓系統之間的地區所發生的現象，由於氣壓二側較高而中間凹入處較四周低，所以以「鞍」作為比喻，通常鞍型場的氣壓梯度較小且風場微弱，而熱帶氣旋的路徑出現在鞍型場的鞍點時，可能會出現停滯、移動緩慢、突然轉向等異常路徑。
中央氣象局表示，海葵颱風在週六晚間逐漸接近近海，並且在週日通過台灣上空，週日是風雨最明顯的時候，到了週一海葵雖然慢慢遠離台灣，不過由於太平洋高壓東退，後期導引氣流減弱，導致海葵在台灣海峽陷入「鞍型場」，到時候不只速度變慢，甚至有停滯的可能性，外圍環流影響下南部、東部地區、中部山區仍然仍有不小的雨勢，要特別留意。
至於民眾關心的颱風假，週日由於是影響最劇烈的時刻，各地都有機會放假，下週一比較有機會放假的則是中南部地區，不過除了看預估的風雨是否達標外，也要看各地政府的評估，民眾記得要隨時更新「颱風假上班上課資訊」。