恆大債務危機未解！許家印「常駐廣州不隨意見人」 盛傳已被軟禁
中國恆大集團財務危機未解，還在8月31日發公告稱，因公司資產處置進度不如預期，未獲得資產處置資金，故無法開展本月兌付。創辦人許家印許久未公開露面，最新消息是他常駐廣州、不隨意會見外人，引發中國民眾好奇與調侃，說不知他到底是不見人還是不能見人。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，近日有知曉恆大內部情況的消息人士向《騰訊》透露，早在去年，許家印就已經與妻子丁玉梅辦理離婚事宜，許家印人在廣州，基本上是正常參與公司營運，每天都會到公司處理公務；至於丁玉梅的動向，該消息人士則表示不清楚。
報導指出，雖然許家印人在廣州，但不隨意見外人，若是有文件需要許家印簽名，需經過報備後，由身邊工作人員轉交，與以前可直接找其簽字不一樣。
消息一出，不少中國民眾都在網路上熱議，質疑「到底是不隨意見外人，還是不可隨意見外人」、「意思是軟禁了嗎」、「不可？這是有人定點送餐了」。也有人不以為然，認為這只是技術離婚後的手段之一，直言：「離婚不離家，純粹是為了轉移財產」。
恆大集團是中國數一數二的房地產大佬，但2021年陷入經營危機後，付款拖延、股價下跌、債務違約等現象頻傳，日前還在美國向破產法院申請破產保護。