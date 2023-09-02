海葵颱風超級變變變！「西北颱鬼轉穿心颱」 一圖看路徑修多大
中度颱風海葵進逼台灣，中央氣象局在（1）日晚間發布海上警報之後，預計今（2）日上午發布陸上警報，民眾防颱作業不可不慎！然而由於海葵颱風在短短兩日「路徑詭異多變」，原本是預計從北部外海經過，到從宜蘭登陸，目前最新預測從台東一帶登陸，讓海葵颱風從「西北颱」變成「穿心颱」，在短短48小時，修正幅度至少500公里以上，路徑可以說是「超級變變變」！
記者張嘉哲/綜合報導
氣象粉專「林老師氣象站」、台灣大學天氣研究團隊執行長林得恩博士發文表示「從歐洲ECMWF數值模式颱風路徑機率系集結果來看，統計自8月30至9月1日，海葵颱風路徑持續南修，預期從北部外海、到宜蘭、到花蓮，最後到台東登陸，短短48小時，修正幅度至少500公里以上」。
林得恩博士說「顯見現階段，模式對於當時環境變化的掌握能力與穩定性，還有很大的精進空間，另一方面，也突顯出在此季節，季風低壓帶內的擾動變化以及其對環境的干擾、影響與回饋，非常地敏感」。
事實上，海葵颱風的路徑不斷更動，就連各國模式預報也都出現不同的腳本，像是美國海軍就預測海葵72小時後來個大迴轉朝日本而去；而美國模式、歐洲模式甚至預測海葵在登陸後進入台灣海峽，還會二度大迴轉登陸台灣都有。
氣象達人彭啟明也對於海葵颱風路徑分析，他表示「海葵颱風路徑再度修正，越往南，對台灣南北的衝擊會有顯著不同改變，至於颱風迴轉議題，等登陸再說，因為將受到地形破壞，到底會成為如何還有很大變數，在季風低壓帶內中心位置的系統，真的不容易像是高壓駛流主導的系統，尤其將與地形交互作用，相信目前各個模式都很難清楚模擬這細節，說誰好誰差，都很難現在就辨別得清楚」。