海葵颱風恐轉強穿心！2日停班停課最新通知　各縣市颱風假一覽

不斷更新／海葵颱風將發陸警！3日停班停課最新通知　颱風假一覽

▲海葵颱風路徑再南修，最快今（2）日上午11:30發陸上警報，《NOWnews》不斷更新3日停班停課最新通知，各縣市颱風假一覽。（圖／攝影中心）
▲海葵颱風路徑再南修，最快今（2）日上午11:30發陸上警報，《NOWnews》不斷更新3日停班停課最新通知，各縣市颱風假一覽。（圖／攝影中心）

記者徐銘穗／綜合報導

（更新時間：12：00）海葵颱風（Haikui）路徑又南修，中央氣象局今（2）日上午11時30分發布陸上颱風警報、估明（3）日海葵颱風有極高機率在台東登陸，海葵登陸後暴風圈籠罩新竹以南，可能有颱風假機率。受到颱風影響，氣象局已針對基隆、台北、新北與宜蘭4縣市發布大雨特報，將從午後一路下到深夜，不只假日全台變天，北部更將被豪雨開炸到「雨量圖紫爆」。《 NOWnews今日新聞》不斷更新9月3日停班停課最新通知，各縣市颱風假一覽。

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🟡9月3日（周日）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區
台北市：明（3）日尚未宣布。
新北市：明（3）日尚未宣布。
基隆市：明（3）日尚未宣布。
桃園市：明（3）日尚未宣布。
新竹市：明（3）日尚未宣布。
新竹縣：明（3）日尚未宣布。
宜蘭縣：明（3）日尚未宣布。

📍中部地區
台中市：明（3）日尚未宣布。
苗栗縣：明（3）日尚未宣布。
彰化縣：明（3）日尚未宣布。
南投縣：明（3）日尚未宣布。
雲林縣：明（3）日尚未宣布。

📍南部地區
嘉義縣：明（3）日尚未宣布。
嘉義市：明（3）日尚未宣布。
台南市：明（3）日尚未宣布。
高雄市：明（3）日尚未宣布。
屏東縣：明（3）日尚未宣布。

📍東部地區 
花蓮縣：明（3）日尚未宣布。
台東縣：明（3）日尚未宣布。

📍外島地區
澎湖縣：明（3）日尚未宣布。
連江縣：明（3）日尚未宣布。
金門縣：明（3）日尚未宣布。

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

🟡最新颱風路徑
颱風警報 第6報（發布時間：09/02  11:30）2日11時海葵颱風中心位置在北緯 22.3 度，東經 125.9 度，即在鵝鑾鼻的東方約 520 公里之海面上，以每小時17轉14公里速度，向西進行。

▲海葵颱風上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東方約 520 公里之海面上。（圖／中央氣象局）
▲海葵颱風上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東方約 520 公里之海面上。（圖／中央氣象局）
🟡「陸上颱風警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。

🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

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