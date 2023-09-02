氣象人員被搞翻！海葵颱風「路徑太難預測」 4年紀錄高機率打破
中度颱風海葵已經快抵達家門口，氣象局預計在今（2）日上午發布陸上颱風警報，不過海葵颱風在短短48小時內，路徑不斷調整，從西北颱硬是變成穿心颱，也讓全台氣象工作人員非常辛勞，不斷滾動式調整預報。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」更發文直言「也許我們正在見證一顆奇颱」。
記者張嘉哲/綜合報導
天氣風險公司表示「（1）日是讓全台灣所有從事氣象工作的人，集驚奇、挫折、虛脫的一天，以為8月30日的從北往南修已經夠讓人傻眼，結果今天的預報還變成不曾出現過的颱風路徑，歷史相似路徑颱風還找不到」天氣風險公司提到，如果是按照中央氣象局在昨日晚間的預測來看，那真的會是「曠日廢時、對台灣可能帶來重大危害的颱風事件」。
而根據目前氣象局最新資料顯示，海葵中心應該會在明（3）日晚間在台東登陸，但是不排除路徑會再南修！目前實際中心位置在鵝鑾鼻的東方海面上，以每小時17公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒 33 公尺（約每小時 119 公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風。
截至今（2）日為止，上一個登陸台灣的颱風，已經是1471天（四年前）的白鹿颱風，即便海葵颱風路徑再南修，也可能從恆春半島登陸台灣，因此海葵高機率會打破四年以來「無颱風中心登陸台灣」的紀錄，民眾防颱作業還是要及早做準備！