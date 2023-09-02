《中國好聲音》開告了！怒斥「沒轉身費、買冠軍」 沒提霸凌李玟
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》節目組導演疑似搞小動作霸凌李玟（CoCo），相關錄音檔、現場影片外流，許多不堪內幕也陸續被爆出，引發前所未有的輿論反撲，爭議延燒多日，製作單位燦星文化昨（1）日發布律師聲明駁斥學員轉身費、買冠軍、天價違約金等爆料，警告已經蒐集網友造謠的證據，提起民事訟，要求賠禮道歉，不過全文對是否羞辱李玟沒有任何說明。
記者楊穎軒／綜合報導
燦星文化委託律師表示，近日網路上出現大量針對《中國好聲音》和本公司虛假不實的謠言，如「學員轉身費50萬元（約220萬元新台幣）」、「學員3000萬元（約1.3億元新台幣）購買冠軍」、「境外資本控制好聲音」、「好聲音導師退出、賠償贊助商7億（約30億元新台幣）、工作人員被帶走」等。
聲明中指出，這些謠言沒有任何事實根據，惡意捏造發布、傳播，嚴重誤導社會公眾，毒害網路環境，損害節目形象，造成燦星文化巨大經濟損失，稱許多帳號相互串通，有組織性的造謠、傳謠，發布後迅速刪除文章，連導演的帳號也造假，許多都是8月分才創立的新帳號，不僅可能觸犯刑法，也已經對網友提起民事侵害名譽權訴訟。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110