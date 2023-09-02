特斯拉Model S、Model X史上最大降價 最高砍33萬！車主自嘲韭菜
特斯拉在海外發布全新改版Model 3車訊後，特斯拉台灣迎來了史上最大降價好消息，Model S、Model X三款車型最高降價33萬元，特斯拉最高貴的Model X新車價為354.99萬元，比3月發布的上市車價還低了25萬元。降價訊息讓已購入車主忍不住痛罵：「韭菜在這！林老師勒！」
記者徐銘穗/綜合報導
根據台灣特斯拉官網，2023年9月最新車價，Model S售價為294.99萬元，調降18萬元，而Model S Plaid售價維持不變，為344.99萬元；Model X售價為324.99萬元，調降32萬元，Model X Plaid則為354.99萬元，降幅達33萬元，為此波調整最高降價。
Model S與Model X四車款在2023年3月正式宣布來台，上市車價Model S標準版304.99萬、Model S Plaid為336.99萬；Model X為348.99萬、Model X Plaid上市價則為379萬9900元起，是特斯拉最高貴車款。
不過，新車上市兩個月後，在特斯拉中國、香港、北美市場一片降價聲中，特斯拉台灣一口氣把Model S與Model X四車款調漲的8萬元，讓外界感到震驚與不解。
而此次特斯拉台灣大砍價消息也在車主社團炸了鍋，已購入Model X的車主怒罵：「韭菜在這，林老師勒！」引得一眾悲喊「+1」蓋樓。車主忍不住抱怨「貸款都還沒繳到降價的金額」、「8月才交車欸」、「原本想上22吋鋁圈選配的，這下之前的價格都配的到了」。也有車主開玩笑說：「再買一台，攤平一下！」