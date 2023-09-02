開學季提神必衝！7-11美式21元、拿鐵32元開喝　全家咖啡也買1送1

4大超商防颱咖啡包！全家美式、拿鐵買1送1　7-11美式26元可寄杯

▲海葵颱風將於今日發陸上警報，4大超商也有週末限定的咖啡買1送1優惠。（圖／業者提供）
▲海葵颱風將於今日發陸上警報，4大超商也有週末限定的咖啡買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

海葵颱風來勢洶洶，將於今（1）日發佈陸上警報，除了防颱必備的水、泡麵外，4大超商也有週末限定的現煮咖啡優惠，全家買1送1的優惠有拿鐵、美式；7-11則是精品小農美式有買2送2，還有開學季推出現煮咖啡666元優惠組，包括26杯大杯美式、18杯大杯拿鐵等，新上市的「To b. by agnès b.經典冰可可飲品」也有2杯140元加碼活動。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至9月9日
◾經典冰可可2杯140元（原價99元，特價70元）每日限量5000組
◾大杯美式26杯666元，5.7折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵18杯666元，6.8折（原價55元，特價37元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選16杯666元，6.9折（原價60元，特價42元）
◾純奶茶／純奶青，任選22杯666元，6.1折（原價50元，特價31元）
◾中杯精品拿鐵，12杯666元，6.2折（原價90元，特價56元）

📍APP｜即起至9月7日
精品小農水果冰磚系列，每日限量買2送2（原價120元，特價60元）

▲7-11開學收心季優惠開跑，。（圖／7-11提供）
▲7-11開學收心季優惠開跑，。（圖／7-11提供）
🟡全家
📍門市｜即起至9月4
特濃拿鐵買1送1（原價65元，特價33元）
大杯仙女紅茶買1送1（原價40元，特價20元）

📍APP｜9月3
特大杯經典美式買1送1（原價60元，特價30元），每會員限購2組

▲全家週末康康五優惠曝光，有特濃拿鐵、仙女紅茶買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家週末康康五優惠曝光，有特濃拿鐵、仙女紅茶買1送1優惠。（圖／全家提供）
🟡OK
📍門市｜即起至9月20日前，消費／繳費／寄取件可享
中杯美式咖啡，原價35元／杯，特價25元
特大杯純喫茶醇奶茶，原價50元／杯，特價35元
特大杯純喫茶仲夏水果茶，原價70元／杯，特價49元

🟡萊爾富
📍門市｜即起至9月5日前
特大杯鐵觀音珍珠奶茶2杯93元（原價70元，特價47元）

▲萊爾富即起至5月2日咖啡全品項第二杯7折。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富軍人節限定優惠，特大杯鐵觀音珍珠奶茶2杯93元。（圖／萊爾富提供）

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