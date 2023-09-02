4大超商防颱咖啡包！全家美式、拿鐵買1送1　7-11美式26元可寄杯

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◾大杯美式26杯666元，5.7折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵18杯666元，6.8折（原價55元，特價37元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選16杯666元，6.9折（原價60元，特價42元）
◾純奶茶／純奶青，任選22杯666元，6.1折（原價50元，特價31元）
◾中杯精品拿鐵，12杯666元，6.2折（原價90元，特價56元）
📍APP｜即起至9月7日
精品小農水果冰磚系列，每日限量買2送2（原價120元，特價60元）
🟡全家
📍門市｜即起至9月4日
特濃拿鐵買1送1（原價65元，特價33元）
大杯仙女紅茶買1送1（原價40元，特價20元）
📍APP｜9月3日
特大杯經典美式買1送1（原價60元，特價30元），每會員限購2組
🟡OK
📍門市｜即起至9月20日前，消費／繳費／寄取件可享
中杯美式咖啡，原價35元／杯，特價25元
特大杯純喫茶醇奶茶，原價50元／杯，特價35元
特大杯純喫茶仲夏水果茶，原價70元／杯，特價49元
🟡萊爾富
📍門市｜即起至9月5日前
特大杯鐵觀音珍珠奶茶2杯93元（原價70元，特價47元）