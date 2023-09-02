海葵颱風路徑詭譎！貫穿台灣恐「滯留打轉」　台東恆春登陸機率高

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最新雷達圖看來，外圍環流已經開始影響台灣天氣。雨量預測圖可以看到，今（2）日在北部、東半部都有短暫雨，東北部雨勢明顯，中南部大致以多雲到晴為主，中午過後會有午後雷陣雨，尤其南部山區要留意明顯局部雨勢，不過中南部今日仍高溫炙熱，高溫還是會來到32度至34度。
謝佩芸提醒，隨著海葵外圍水氣增加，東半部降雨會越來越明顯，尤其明天（3日）白天，東半部地區要嚴防豪雨或豪雨以上等級的強降雨，下半天南部地區降雨逐漸增加，海葵颱風也會帶來浪高影響，北部東半部浪高今（2）日下午就會來到3米以上，到了明天颱風更靠近，台灣鄰近海面風浪都會增強。
目前最新資料研判，海葵颱風未來會持續朝西移動，在台東、恆春半島登陸機率高，並且在明天下半天至後天，有機會通過台灣南部陸地，由於海葵環境較複雜，未來西進的過程不排除偏南、偏北，但無論如何都會為台灣帶來威脅，預計颱風通過後，將在台灣海峽出現滯留、緩慢移動的狀況，風雨可能會持續到下週二、三。
謝佩芸綜合預報評估後說明，海葵颱風有機會在通過台灣這段時間，因為導引氣流減弱移動速度變慢，可能會有轉向、轉圈的狀況，但會在哪個地區、方向都是這幾天需要密切觀察的點，要在接近的過程，看中心登陸地，也有可能颱風還沒接近台灣就開始轉圈的現象，由於海葵路徑詭譎，並沒有排除不登陸台灣的可能性，但目前登陸的可能性是最高的。