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海葵颱風路徑詭譎！貫穿台灣恐「滯留打轉」　台東恆春登陸機率高

▲海葵颱風最快將在今（2）日上午發陸上警報，路徑持續南修，在台東、恆春半島登陸機率高。（圖／中央氣象局）
▲海葵颱風最快將在今（2）日上午發陸上警報，路徑持續南修，在台東、恆春半島登陸機率高。（圖／中央氣象局）

記者鍾怡婷/綜合報導

海葵颱風最快將在今（2）日上午發布陸上警報，東北部地區先迎接第一波暴雨。根據中央氣象局指出，海葵颱風路徑南修，在台東、恆春半島登陸機率高，海葵颱風有機會在通過台灣這段時間，因為導引氣流減弱移動變慢，部分資料顯示，恐在台灣出現轉向、滯留、轉圈的狀況，降雨持續到下周二或三，未來西進的過程不排除偏北偏南，但無論如何都會為台灣帶來威脅，提醒民眾提早準備防颱。

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根據中央氣象局預報員謝佩芸指出，海葵颱風將在今日開始通過台灣附近，上午接近台灣近海，氣象局已發布海上警報，預計中午前後將發布海葵颱風陸上警報，會為台灣帶來明顯的風雨影響，海葵颱風最新動態顯示，上午8點位在俄崙鼻東方570公里海面上，強度有略微增強，暴風圈150公里，靠近台灣的路途中強度還會增加、暴風圈擴大。

最新雷達圖看來，外圍環流已經開始影響台灣天氣。雨量預測圖可以看到，今（2）日在北部、東半部都有短暫雨，東北部雨勢明顯，中南部大致以多雲到晴為主，中午過後會有午後雷陣雨，尤其南部山區要留意明顯局部雨勢，不過中南部今日仍高溫炙熱，高溫還是會來到32度至34度。

謝佩芸提醒，隨著海葵外圍水氣增加，東半部降雨會越來越明顯，尤其明天（3日）白天，東半部地區要嚴防豪雨或豪雨以上等級的強降雨，下半天南部地區降雨逐漸增加，海葵颱風也會帶來浪高影響，北部東半部浪高今（2）日下午就會來到3米以上，到了明天颱風更靠近，台灣鄰近海面風浪都會增強。

▲未來降雨趨勢。（圖／中央氣象局）
▲最新雷達圖看來，外圍環流已經開始影響台灣天氣，雨量預測圖可以看到，今日在北部、東半部都有短暫雨。（圖／中央氣象局）
目前最新資料研判，海葵颱風未來會持續朝西移動，在台東、恆春半島登陸機率高，並且在明天下半天至後天，有機會通過台灣南部陸地，由於海葵環境較複雜，未來西進的過程不排除偏南、偏北，但無論如何都會為台灣帶來威脅，預計颱風通過後，將在台灣海峽出現滯留、緩慢移動的狀況，風雨可能會持續到下週二、三。

謝佩芸綜合預報評估後說明，海葵颱風有機會在通過台灣這段時間，因為導引氣流減弱移動速度變慢，可能會有轉向、轉圈的狀況，但會在哪個地區、方向都是這幾天需要密切觀察的點，要在接近的過程，看中心登陸地，也有可能颱風還沒接近台灣就開始轉圈的現象，由於海葵路徑詭譎，並沒有排除不登陸台灣的可能性，但目前登陸的可能性是最高的。

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