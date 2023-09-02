颱風訊息！石岡熱氣球嘉年華、漁人碼頭煙火延期 異動不斷更新
（本新聞採不斷更新！更新時間：10：23）颱風訊息！台中石岡熱氣球嘉年華昨（1）日上午初登場，一連3天共6場的熱氣球繫留升空體驗，但因受到颱風海葵攪局，主辦單位石岡區公所表示，明日與今日即9月2日、3日的活動，順延至9月9日、10日。新北市「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀原訂明日9月3日，將延至9月10日舉辦、水舞展演即日起至9月3日皆暫停演出，「2023北海潮與火」今（2）日火舞表演及潮浪市集取消。另原訂今（2）日與明（3）日舉行的「2023新竹市國際風箏節」活動，將順延至下週末9月9與9月10日。
記者葉盛耀/綜合報導
台中石岡熱氣球嘉年華昨日一早就熱鬧開幕，台中市政府表示，海葵颱風可能影響台中，經熱氣球廠商專業飛行員評估，降雨機率大幅提升，考慮遊客安全，將依契約規定今（2）日與明（3）日的活動將順延至9月9日及10日。
煙火秀為「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」項目之一，今年濃縮為兩場次，皆施放長達15分鐘時間，堪稱歷屆最久，施放範圍也寬至400公尺，淡水、八里兩面都可看到煙火。日前第一場已完美施放結束，而原訂明（3）日煙火秀，延期至9月10日，官方單位透露，將會是以「漫步淡水」為主題，圍繞在漁人碼頭在地「海洋」等元素。另外，水舞展演至9月3日皆暫停演出，「2023北海潮與火」火舞表演及潮浪市集也都取消。
另外，新竹市政府也宣布，原訂今（2）日與明（3）日舉行的「2023新竹市國際風箏節」活動，將順延至下週末9月9與9月10日，於新竹漁港風箏賽場原地舉辦。
9月逢開學季，清華大學也針對新生入住與相關活動公告，今（2）日統一入住作業照常舉行。明（3）日統一入住作業取消。請新生於9月10日（日）前自行擇日逕至服務中心辦理入住手續，且明（3）新生家長座談會取消，將另外規劃辦理的日期及方式後通知各家長。原訂9月4日新生領航營相關活動將移至9月5日辦理，相關活動將配合做部分調整。9月6日（大學部新生健檢及活動）、9月7日（研究所新生健檢）原則上如期舉行。