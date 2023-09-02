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別上山下海！海葵颱風侵台　全台11地區旅遊景點預警性封閉

▲因應海葵海上颱風警報，交通部觀光局所屬國家風景區轄內旅遊景點預警性封閉。（圖／NOWnews資料照）
▲因應海葵海上颱風警報，交通部觀光局所屬國家風景區轄內旅遊景點預警性封閉。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

中度颱風海葵直撲台灣，中央氣象局已於昨（1）日晚間8時30分發布海上颱風警報，適逢年度大潮前後加上颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，交通部觀光局已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，並呼籲民眾在海葵颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。

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因應海葵海上颱風警報，交通部觀光局所屬國家風景區轄內旅遊景點預警性封閉，其中包括：

一、東北角
龜山島（9月1日至4日封島）
龍洞灣海洋公園（9月1日至3日園區、海域封閉）
龍洞四季灣（9月1日海域封閉、9月2日至4日休園）。

二、東部海岸
綠島柴口、石朗、大白沙等（9月2日上午9時起封閉）
朝日溫泉(9月1日下午4時起至9月4日上午封閉)
台東小野柳遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區、郡界休憩區濱海區、渚橋休憩區濱海區、加母子灣休憩區濱海區、三仙台遊憩區礫石灘等（9月2日下午12時起起封閉）
花蓮石梯坪遊憩區濱海步道（9月2日下午12時起起封閉）。

三、澎湖
（1）海上颱風發布期間，隘門、林投沙灘、北寮赤嶼摩西分海步道、菜園濕地自行車道、虎井嶼西山道路入口、桶盤嶼後山濱海步道、風櫃洞礁岩區、小門遊憩區、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、網垵口、鴛鴦窟、月鯉灣、雙心石滬等濱海步道封閉及轄區暫停從事水域遊憩活動。
（2）陸上颱風警報發布期間，馬公市第三漁港、菜園、沙港、桶盤、七美、赤崁、岐頭、後寮、吉貝、員貝等港口各遊艇浮動碼頭封閉。

四、大鵬灣
陸上颱風警報發布期間，大福西沙灘、公二平台、青州灣及遊一區封閉。

五、花東縱谷
飛行傘起跳台（鹿野高台及泰平山)及降落場（9月2日下午1時30分起封閉不受理申請使用）。

六、日月潭

大竹湖步道、水社大山步道、水蛙頭到伊達邵步道、南邊湖步道、土亭仔施工中、青龍山步道、慈恩塔步道、薄山脊步道、頭社後尖山步道、貓囒山步道、涵碧步道、北旦自行車道、水社至九龍口環潭步道、年梯步道、松柏崙-大竹湖步道、內湖山步道（9月3日上午9時起封閉）。

七、參山
谷關稍來步道、梨山希利克步道及梨山賓館生態環保步道（9月3日上午8時30分起封閉）。

八、阿里山
天長吊橋、地久吊橋、青年嶺步道、竹坑溪步道、塘湖古道、石盤谷步道、天雲谷步道、龍鳳神木步道、巨榕古廟步道（9月3日上午8時30分起封閉）。

九、茂林
茂林區茂林谷步道、情人谷步道、瑪家鄉涼山步道(9月2日上午9時起封閉)。

十、北觀
白沙灣、淺水灣、中角灣、麟山鼻濱海步道、風筝公園濱海步道、湖海灣廣場、和平島地質公園各水域、野柳地質公園停車場海堤觀海區封閉。

十一、雲嘉南
馬沙溝濱海遊憩區(9月2日至3日封閉)。

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