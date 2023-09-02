颱風囤糧必吃！全家古娃娃霜淇淋「買1送1」 拿鐵、美式也買1送1
海葵颱風攪局週末！預估今（1）日逐漸接近台灣後，各地風雨也會逐漸明顯，《NOWnews》也整理超商必吃優惠，躲在家避風雨也吃甜點喝咖啡。全家霜淇淋憑FamiPort票券可享霜淇淋買1送1優惠，9/5後上市的古娃娃聯名口味也能換，同時，全家週末康康五優惠開跑，特濃拿鐵、仙女紅茶都有買1送1優惠；7-11則是即起精品小農水果冰磚系列，每日限量買2送2。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋年底前憑FamiPort票券可享買1送1優惠，9/5正式開賣的古娃娃聯名口味「荔枝烏龍」也能換，且現在網購選擇全家門市，只要取貨時間在自9月9月至15日，以及9月18日至22日之間，取貨送9元霜淇淋優惠券，1件包裹可領1張，單筆交易最多贈5張，現在下訂包裹正好可在活動開始前搶先換。
同時，全家即起至9月4日，最夯的飲品買1送1有大杯特濃拿鐵（原價65元）、大杯仙女紅茶（原價40元）；9月3日軍人節限定，APP的寄杯優惠又有5折，「特大杯經典美式」買1送1（原價60元，特價30元），每會員限購2組。
🟡7-11即起至9月9日，APP行動隨時取
◾經典冰可可2杯140元（原價99元，特價70元）每日限量5000組
◾大杯美式26杯666元，5.7折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵18杯666元，6.8折（原價55元，特價37元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選16杯666元，6.9折（原價60元，特價42元）
◾純奶茶／純奶青，任選22杯666元，6.1折（原價50元，特價31元）
◾中杯精品拿鐵，12杯666元，6.2折（原價90元，特價56元）
◾精品小農水果冰磚系列，每日限量買2送2（原價120元，特價60元，9/7日前限定）