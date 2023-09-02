▲北榮引進「重粒子」抗末期胰臟癌　成立治療研究中心盼成癌王剋星

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74歲翁末期胰臟癌 化療合併重粒子獲重生希望74歲李先生，今（2023）年2月因上腹不適、體重減輕就醫，檢查發現罹患胰臟頭癌合併上腸繫靜脈及動脈侵犯，已是局部晚期無法手術切除乾淨。不過，北榮表示，經過化療合併重粒子治療後，腫瘤已由4公分縮小到幾乎看不見。
而北榮提到，李先生更在6月順利進行胰十二指腸切除手術，手術切除標本外觀幾乎看不到腫瘤，病理檢查也僅發現些許癌細胞，胰臟癌腫瘤標記CA19-9由最高的219降至12.4（正常為小於27），目前復原良好，後續將繼續考慮化學治療加強效果。
胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘教授表示，在引進重粒子治癌技術前，這類患者因重要血管侵犯根本無法手術，但重粒子（碳離子）可精準照射腫瘤、對人體傷害小，針對胰臟癌局部晚期無法手術的患者，以化療合併重粒子治療後讓腫瘤縮小，可將腫瘤完全切除乾淨，為胰臟癌患者帶來重生的希望。
成立胰臟癌治療暨研究中心 跨專科、團隊攜手抗癌王有鑒於胰臟癌是診斷、治療相當困難的惡性腫瘤，臺北榮總於2013年成立胰臟癌多專科醫療團隊，整合一般外科、胃腸肝膽科、內視鏡診斷暨治療中心、腫瘤內科、放射腫瘤科、新陳代謝科等，提供精確診斷、先進手術技術與全方位治療計畫。
而現在又再成立「胰臟癌治療暨研究中心」攜手對抗胰臟癌。北榮表示，中心有能執行各種困難手術的外科團隊，還結合影像、內視鏡超音波、病理診斷團隊，可迅速精準診斷，讓病人及早接受治療，處理各種術後合併症，讓手術死亡率低於2%。
此外還有經驗豐富的專責化療團隊，針對可手術的病人提供前導性／輔助性化學治療，加強手術前後的治療效果。至於無法手術的病人，北榮表示，中心團隊可提供患者全身性化療或合併光子治療、重粒子治療，讓部分無法手術的病人在治療後有手術的機會，提高胰臟癌存活率，讓民眾不再聞「癌王」色變。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59068
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