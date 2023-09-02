郭台銘拋「生孩子多養寵物」　綠委酸神邏輯「首富腦子果然不同」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，許智傑受訪直言，這真是標準的「竹竿逗菜刀」，這樣的論述完全不把生命當一回事，對小孩跟毛小孩都相當不尊重，也無法解決少子化問題，呼籲郭董可以多做功課，政策要務實一點，避免天馬行空。
「是買一送一嗎？把寵物拿來當贈品？」吳思瑤強調，她絕對支持鼓勵認領養、解決流浪動物問題，但把生命拿來作為交換、對價、把毛小孩拿來作為生小孩的附屬品，她無法理解，也難以支持。
吳思瑤說，鼓勵生養育兒，應當由減輕負擔開始，「在照顧新生兒的身心壓力外，再強制飼養寵物，是添負擔還是給福利？」她說，身為三貓一狗的媽，她非常了解照顧寵物所花費的心力財力，實在也不少於照顧孩子，「如果不是有充分的條件或是完整的準備，這種1+1，非誠勿試！郭董的政策，完全神邏輯，首富的腦子果然跟我們都不一樣」。
民進黨立委蘇巧慧也說，郭台銘過去說「民主不能當飯吃」，又說要讓警總回歸，現在竟然說：「生一個孩子、我讓你多養一隻寵物」，要在民主國家競選總統的人，竟然提出如此荒腔走板的政見來。
蘇巧慧指出，另一位毫無無性別平等意識總統參選人柯文哲，也曾說出「允許同志上街遊行」的狂言，2024年的總統選票，真的不能投給這類大開民主倒車的候選人。
蘇巧慧說，在蔡英文領導下，2018年7月就推出「我國少子女化對策計畫」，之後在行政院長蘇貞昌大力支持下，計畫預算更從150多億元增加到超過1000億元，蔡政府翻倍0-6歲育兒津貼，第一胎從每月補助2500提升到5000元、第二胎6000元、第三胎7000元；政府加碼育兒留職停薪津貼，將6成薪提升到8成薪以外，父母親還能一起領，減輕新手爸媽的經濟負擔。
她強調，政策討論應該提出實際可為、國家資源能夠支應的方向，而不是譁眾取寵，為了衝民調而喊出荒謬至極的口號。
更多「郭台銘參選總統」相關新聞。