海葵颱風陸警今發布！恐滯留台灣附近超過3天 宜花東恆春迎暴雨
海葵颱風來勢洶洶，昨發布海上警報後，預估今（2）日上午發布陸上警戒，氣象粉專提醒，海葵預計將在週日（3日）中心登陸花蓮至恆春機率極高，預計在週一（4日）清晨左右出海，進入台灣海峽，不過由於高壓大幅減弱瓦解，導引氣流薄弱，預計在台灣海峽慢行或滯留至少3天。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海葵颱風目前位於恆春正東方570公里的海面上，強度略為增強，將進入高海水熱焓量區域，還會再增強，暴風圈也會擴大。過去12小時因環流結構調整的關係，移動方向稍不穩定，靠近台灣及登陸時程稍微延後3至6小時。
海葵颱風未來36小時路徑大致底定，週日（3）晚上登陸花蓮至恆春之間機率極高；預計在週一(4日)清晨左右於台南至屏東間出海，進入台灣海峽。從這時候開始，因高壓大幅減弱瓦解，導引氣流薄弱，海葵預計在台灣海峽向西慢行或滯留至少3天。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，模式後期的預報路徑嚴重分歧，目前還無法評估颱風是否迴轉，可能要等颱風更靠近台灣了才能看到一絲端倪。台灣海峽越靠近中國福建沿海，越不適合颱風生存，颱風越往西走減弱速度越快。
海葵颱風影響台灣最劇烈的時間為週日，花蓮、台東、宜蘭、恆春明天凌晨開始風雨快速增強；西部地區必須等到颱風登陸、跨越中央山脈後才會明顯感受到風雨，預計是週日深夜。一旦海葵在西南近海長時間慢行，中、南、東部地區雨勢會累積的非常驚人。