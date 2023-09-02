少子化怎解？郭台銘獻奇招：生一個孩子　讓你多養一隻寵物

生孩子多養寵物？呂秋遠10點神分析　大酸郭台銘：懷疑有沒有幕僚

▲郭台銘宣布參選總統後，針對台灣面臨的少子化問題，拋出「生一個孩子，讓你多養一隻寵物」、「生兩個給你養一對」政策，引發各界討論。（圖／NOWnews資料照）
▲郭台銘宣布參選總統後，針對台灣面臨的少子化問題，拋出「生一個孩子，讓你多養一隻寵物」、「生兩個給你養一對」政策，引發各界討論。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統後，針對台灣面臨的少子化問題，他拋出「生一個孩子，讓你多養一隻寵物」、「生兩個給你養一對」政策，引發各界討論，對此，民進黨立委許智傑表示，認為郭台銘的政策太過「天馬行空」，也批郭「不把生命當一回事，對小孩跟毛小孩都相當不尊重」。經常針砭時事的律師呂秋遠，也於臉書PO文指出，即便只談政見，都會懷疑郭台銘到底有沒有幕僚？並酸「或者是，其實這就是他（郭台銘）的真心話」，更指郭台銘針對少子化議題「提出了一個令人驚悚的構想」。

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呂秋遠表示「可不可以生一個孩子，我讓你多養一隻寵物，如果生兩個則養一對。否則未來台灣人口將逐漸趨零，若沒有人，貓狗也更可憐」，這麼短的政見，都可以在三公里外就聞到郭董的霸氣，指出「讓」你多養一隻寵物論點匪夷所思，批郭台銘「是不是誤以為現在飼養寵物，必須經過主管機關同意？沒經過同意就飼養，就必須在會議室裡罰站？」

另外，呂秋遠針對郭台銘所提的「生一個孩子，讓你多養一隻寵物」說法，提出了10點分析：

1.他沒養過寵物，就算有，也是別人幫他養。

2.他沒養過小孩，就算有，還是別人幫他養。

3.他以為，當上總統，就可以禁止一般人養寵物，除非生小孩來交換。

4.他以為，每個人都喜歡養寵物，所以拿生小孩來交換條件，可以刺激生小孩的意願。

5.他以為，每個人都喜歡生小孩，也會喜歡養寵物。

6.他以為，養寵物跟養小孩一樣簡單，甚至是養小孩就送寵物，買一送一的概念。

7.他以為，小孩比寵物可愛，所以要先生了小孩，才能養寵物。

8.他以為，寵物只有貓跟狗，其他的動物沒在他的考量範圍內。

9.他以為，小孩跟寵物都是陪伴動物，少子化透過寵物就可以解決一部分的問題。

10.他應該不知道，如果沒有人，貓狗不會更可憐，他們可是爽得很。


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