郭台銘被爆性羞辱蔡英文 蘇巧慧：狂撒資源買廣告但性別意識死當
鴻海創辦人郭台銘近日被媒體人臧家宜指控，當年採訪郭台銘時，他盡說不入流的話，甚至以「老處女」形容總統蔡英文。對此，民進黨立委蘇巧慧批評，郭台銘狂撒資源買廣告、買看板，但性別意識死當、頻頻口出狂言，絕不是能夠領導台灣、守護台灣的總統參選人。
記者陳佩君／台北報導
郭台銘被爆在10年前受訪時，大罵蔡英文「老處女」，郭台銘昨（1）日不願正面回應，只說「不再做任何回答」，還稱要把時間放在國政問題，「我不要拘泥這些不必要的問題」。
對此，蘇巧慧指出，郭台銘日前宣布獨立參選2024總統大選後，第一時間不是提出具建設性的政見，而是將過去爭議不斷的黃士修、及講出「家暴變多是因不能修理總統」的楊志良等人納入團隊要職。
蘇巧慧提到，郭台銘再被爆出曾性羞辱總統，還認為「只是小事」，可以看出郭台銘的團隊大開性平倒車，性別意識幾乎死當。
蘇巧慧批評，郭台銘狂撒資源買廣告、買看板，成功佔據新聞版面，創造極高聲量，甚至將國民黨總統參選人邊緣化，但這樣性別意識零分、頻頻口出狂言，甚至認為「民主不能當飯吃」、「警總要回歸」的霸氣總裁，絕不是能夠領導台灣、守護台灣的總統參選人。