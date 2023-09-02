新北再新增2例本土登革熱　皆曾有台南旅遊史

新北市政府衛生局今（2）日再發布新增2例本土登革熱病例，分別為三重區24歲男性及永和區57歲女性，2案於潛伏期間皆曾有台南旅遊史；分別於8月22日、26日出現發燒、骨關節痛、肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復。另因應各級學校開學，呼籲教職員及學生如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀，務必儘速就醫並主動告知旅遊活動史，以利衛生單位及時採取後續防治措施。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局說明，接獲通報後隨即進行個案居住地及活動地戶外半徑200公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，今日進行個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消與孳清，提醒民眾務必配合政府防治措施，如果有拒絕噴藥者，將依傳染病防治法處以6萬到30萬元罰款，請民眾勿以身試法。
新北市政府衛生局長陳潤秋表示，目前新北本土登革熱病例累計7例，除4例有南部旅遊史外，另外3例經中央基因定序結果與台南首例本土登革熱個案相同，研判可能為透過蚊子叮咬南部北上觀光的潛藏感染者後感染。
陳潤秋呼籲，各級學校陸續開學，教職員及學生如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀，務必儘速就醫並主動告知旅遊活動史，醫療院所也請提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。