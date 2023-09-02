侯友宜盼放寬巴氏量表！莎莉夫人嘆：在台灣當個老人「很艱難」
2024總統大選選戰開打，近日，國民黨總統參選人侯友宜，拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」的4大主張，更加碼「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。對此，網紅「莎莉夫人的工作生活札記」就指出，12年前，父親因罹癌臥床，但還沒有跑完流程、還沒有等到結果，父親就過世了。難過表示「所有要評估、走流程的事，注定要曠日費時。癌細胞兇猛、擴散速度也比巴氏量表審核速度還快」。
記者林盈君／綜合報導
莎莉夫人表示，父親在第一次化療後，就極度不適，天天臥床，無法靠自己的力氣站立。第二次化療後，情況更嚴重，請醫師幫忙，希望讓父親能通過巴氏量表評估，儘速順利找到合法看護。但所有要評估、走流程的事，注定要曠日費時。癌細胞兇猛、擴散速度也比巴氏量表審核速度還快。無奈之下，只能通過「看護派遣仲介公司」，花高價請來一位大陸籍看護。莎莉夫人表示，大家都心知肚明，在等待巴氏量表的評估過程中，病人是等不了的，病患家屬更耐不了等候，急需看護人手幫忙。
最後她提到，真心盼望政府能以「年齡」及「疾病」做考量，不限巴氏量表、改採多元認定，放寬看護移工申請，讓需要長照的家庭，可以有人力協助、喘口氣。更指出「現在台灣的情況是，醫療人員不足、看護移工不夠，又不能安樂死。面對不可逆的老與病，在台灣當個老人，很艱難」。
對於放寬家庭看護移工一事，行政院院長陳建仁表示，為減輕家庭照顧負擔，政府實際上已實施長照2.0計畫，進行社區與住宿型長照，但仍有家庭需要看護移工的幫忙，政府會秉持簡政便民、擴大照顧的原則，將放寬家庭看護移工的申請門檻並做好溝通。陳建仁指出，放寬家庭看護移工門檻，希望能夠讓需要的民眾，都能夠申請到家庭看護移工來幫忙，也請勞動部及衛福部邀請包括身障團體、罕病團體以及醫療專業的團體共同討論，盡快確認後加速來推動。