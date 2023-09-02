FIBA世界盃／拉脫維亞連斬法國、西班牙　歐籃體系讓他們成為黑馬

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在昨天拉脫維亞在16強小組賽中以74:69逆轉戰勝西班牙，而在預賽小組賽中他們也以88:86戰勝法國，這支不被看好的球隊，居然連續淘汰了2022年歐錦賽冠亞軍，讓人跌破眼鏡。
雖然上一屆歐錦賽在預賽就煞羽而歸，但翻開拉脫維亞國家隊陣容，前鋒有Dairis Bertans、Davis Bertans兄弟；後衛有Rihards Lomazs、Janis Strelnieks；中前鋒線上有流水般的Ronald Smit、Anzejs Pasecniks、Klavs Cavars、Rodions Kurucs等人，內外線俱全，十分紮實。
雖然此前在世界盃預賽打出11勝1敗的戰績，仍無法說服外界自己是支出色的球隊，不過在正賽連續擊敗西班牙和法國後，拉脫維亞已經向世界籃壇發出了讓人無法忽視的聲音，儼然是本屆最強「黑馬」，有機會闖進八強。
其實每一年世界盃中，幾乎都有一支並非第一梯隊的歐洲球隊扮演黑馬，似乎已成慣例。上一屆捷克力壓希臘和巴西從小組賽晉級，打到八強才輸給澳洲，最終拿到第6名。他們兩隊在大賽上的出色發揮不是個案，給予他們活力的是整個歐洲的籃球體制。
就如同最負盛名的歐洲足球一樣，歐洲籃球也有龐大的基層體制以及高強度的聯賽及盃賽來培育人才，除了歐冠籃球聯賽以外，還有歐洲盃、籃球冠軍聯賽（Basketball Champions-League)和FIBA FIBA歐洲盃（FIBA Europe Cup）這些強度極高的洲際聯賽；此外還有一些區域性賽事ABA、VTB；各國也有自己的聯賽，如西甲、德甲、法甲等等。所以球員在一個賽季中，擁有足夠質量的比賽去提升自己，搭配科學化的訓ㄌㄧㄢ機制，當然就能取得快速的進步。
這些聯賽對於參賽球員並沒有太多限制，所以出色的歐洲球員可以到各國頂尖聯賽去打球，與和自己同樣處於高水平的球員去競爭。這也是為什麼一些小國也擁有不少好球員的原因。
另外歐洲籃球聯賽擁有分級機制，這樣的架構讓他們能容納足夠多的人才基數，並且給予他們舞台去成長進步。比如Nikola Jokic的母隊、塞爾維亞超級聯賽的職業隊Mega與塞爾維亞丁級聯賽的球隊BC beko，他們可能在同一年前往同一個地方移訓、參加交流賽，與世界各國球隊交流、情蒐的同時，也讓身處較低階聯賽的球員擁有和高階聯賽球員同樣擁有資源去磨練自己。
以Dairis Bertans為例，他打過西班牙畢爾巴鄂、土耳其達魯沙法卡、義大利米蘭奧林匹亞，在各國聯賽成長為一名頂尖球員後，現在回到了拉脫維亞職籃的BK VEF Rīga效力，把所學在回饋給國內籃球，這就是一個正向的循環。
所以也無怪乎拉脫維亞籃球能強，歐洲籃球能總是出於頂端、每一年國際賽幾乎都是美國隊的最大的威脅，一切都來自於良好的體制，在於他們對於人才的尊重和珍惜。而對於法國、西班牙來說，這也是正向的，因為有良性競爭才能推動進步，這次盃賽的結果就很好的說明這一點。