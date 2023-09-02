北市災害應變中心二級開設　2日12點起執行第二階段堤外拖吊作業

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李四川表示，水利處已於昨日16時執行淡水河沿線疏散門（淡6至新32）及基隆河中山橋以下越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」管制，今日8時仍執行其餘疏散門「只出不進」管制，預計12時開始拖吊，請停管處加強宣導，呼籲車主儘快移車。
李四川強調，海葵颱風對北市影響仍以風力為主，目前評估風力影響期間較長，因此請建管處、新工處及勞檢處務必要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌及其他設施加強穩固，並透過宣導或民政系統（或里長），呼籲商家預先針對招牌或列管懸掛物檢查固定是否牢靠，如有破損、老化應儘早主動拆除。
李四端指出，捷運公司要針對捷運地面段及高架段軌道部分，加強周遭掉落物巡檢工作；工務局也要持續針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木進行巡檢維護；教育局(所屬學校)及各局處則應針對權管樹木加強穩固。
李四川也提醒需加強宣導民眾避免前往山區、河邊及海域活動並做好防颱準備，包括固定招牌門窗、修剪樹木花草移室內、儲水備糧準備避難包、隨時掌握注意颱風動向。市府各局處本週如有辦理戶外活動，應將海葵颱風對北市影響列入活動辦理評估；如果活動流程有受到風雨影響，應儘早告知民眾相關訊息。
警察局在會議中特別說明，交通大隊從昨日20時開始執行海葵颱風滯留疏散（水）門堤外汽機車拖吊勤務，從1日20時至2日0時10分止執行完成第一階段拖吊作業，計移置汽車74輛、大型重機1輛及機車54輛，共129輛，堤外已無滯留車輛。交通大隊也將於2日12時起，執行第二階段堤外拖吊作業，請堤外停車的車主儘速利用2日上午的時間移車。
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