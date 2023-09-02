快訊／海葵颱風發陸上警報！花東暴雨第一線 首波警戒縣市出爐
中央氣象局宣佈於今（2）日11點30分海葵颱風發「陸上警報」，花蓮台東列首波警戒範圍，海葵接近台灣的過程中強度持續增強、暴風圈擴大，最快明（3）日下午在台東、恆春半島登陸機率高，週日影響台灣天氣最劇烈，全台有雨，東部雨勢越晚越明顯，3日白天東半部地區要嚴防豪雨或豪雨以上等級的強降雨，海葵登陸後暴風圈籠罩新竹以南，可能有颱風假機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員謝佩芸指出，海葵颱風將在今日開始通過台灣附近，上午接近台灣近海，氣象局已發布海上警報，預計中午前後將發布海葵颱風陸上警報，會為台灣帶來明顯的風雨影響，海葵颱風最新動態顯示，上午8點位在俄崙鼻東方570公里海面上，強度有略微增強，暴風圈150公里，靠近台灣的路途中強度還會增加、暴風圈擴大。
目前最新資料研判，海葵颱風未來會持續朝西移動，在台東、恆春半島登陸機率高，並且在明天下半天至後天，有機會通過台灣南部陸地，由於海葵環境較複雜，未來西進的過程不排除偏南、偏北，但無論如何都會為台灣帶來威脅，預計颱風通過後，將在台灣海峽出現滯留、緩慢移動的狀況，風雨可能會持續到下週二、三。