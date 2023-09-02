郭台銘拋生1個孩子多養1隻寵物 柯文哲笑回：生意人邏輯不太一樣
鴻海集團創辦人郭台銘昨日針對解決少子化問題，宣布未來民眾生一個孩子，能多養一隻寵物，生兩個「我給你養一對」，引發熱議。隨後郭台銘辦公室解釋說，養兒育女與養毛小孩的經費，如同樣都由政府補助，有望一併鼓勵出生率與毛小孩照顧問題。民眾黨總統參選人柯文哲今（2）日聽聞後忍不住笑說，「也許生意人邏輯跟我們不太一樣，我不曉得」。
記者呂炯昌／桃園報導
柯文哲今日上午前往桃園龍潭參訪黃梅生紀念館，活動前接受聯訪，媒體詢問郭台銘提出「生一個孩子，能多養一隻寵物」看法？柯文哲聽到問題先是呵呵笑，他笑著回答說，「也許生意人邏輯跟我們不太一樣，我不曉得」、「我們這腦袋是邏輯腦袋，湊不起來，奇怪，生一個小孩……」。廟方人員隨即打斷柯文哲說話，「好啦！停止，我們讓他們進來」。
針對民進黨總統參選人賴清德昨日到赴泰山頂泰山巖參拜，民眾黨立委邱臣遠的母親，同時也是頂泰山巖副董事長王祈函，卻高喊「預祝副總統當選總統啦」，也引發熱議。媒體詢問柯文哲看法，柯文哲說，「這哪有什麼，當廟的主持人，開廟人人好，要嘛就不要給人家來，如果人家來了還擺臉色，那不是很奇怪？」