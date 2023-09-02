林青霞「22歲青澀照」零修圖流出！仙女下凡電暈一票男粉絲
今年坎城影后得獎作《春風勁草》，獲選為第10屆桃園電影節閉幕片，並放映本片導演努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）21年來入選坎城競賽的7部影片，是錫蘭在台有史以來最完整的放映片單。焦點影人單元之一「飛上彩紅」，聚焦「桃園大溪女兒」鳳飛飛的4部經典電影，她雖未演出《我是一片雲》，卻也「獻聲」同名主題曲，當年22歲的林青霞主演該片，零修圖美照也隨之曝光。
記者黃雅琪／綜合報導
桃園電影節第10屆，特別企畫4個焦點影人單元，其一聚焦出生於桃園縣大溪鎮的「帽子天后」鳳飛飛，放映她1979年第一部主演的電影《春寒》。片中她是太平山林場千金，邂逅由梁修身扮演的幫傭大嬸之子，雖然一見鍾情，愛情卻並不順遂。此片更開啟鳳飛飛「悲情女」的大銀幕形象。
金馬獎「終身成就獎」導演賴成英、編劇侯孝賢作品《秋蓮》，是鳳飛飛第2部主演電影，二度攜手梁修身，同樣是扣人心弦的愛戀悲劇。這回她身為孤苦無依的童養媳，每日苦悶生活的樂趣，是與鐵鋪家男孩共同挑水，他們相知相惜而私定終身；怎料金馬影帝柯俊雄飾演嗜賭成性的反派出現，開啟一場夢魘。本片為電影打造的插曲〈又見秋蓮〉、〈小路上〉、〈情在深處〉，被無數影歌迷視為瑰寶。
1981年，侯孝賢以導演身分再與鳳飛飛合作《風兒踢踏踩》，由鳳飛飛、鍾鎮濤、陳友主演。描述鳳飛飛飾演的攝影助理，既有廣告導演追求，又邂逅正等待角膜移植的醫生，3人情愛拉扯，不但翻轉傳統性別觀看視角立場，這部侯孝賢的第2部長片，是他少見的輕喜劇類型商業片，開啟他自然寫實風格。
「飛上彩紅」單元第4部片《我是一片雲》，鳳飛飛雖未現身參演，但「獻聲」演唱的同名主題曲照樣膾炙人口，至今仍是傳唱經典。本片由林青霞、秦漢、秦祥林主演，灑狗血的劇情、文藝對白，集瓊瑤元素於一體，打造一代人共同回憶的經典。第10屆桃園電影節9月28日至10月10日展開。