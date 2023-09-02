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今日必吃／林聰明沙鍋魚頭免排隊秘招公開　爽吹冷氣等人來伺候

▲林聰明沙鍋魚頭第三代另外開闢了新店面「聰明吧」，來到這兒可以免辛苦排隊，爽爽地吹冷氣等人將沙鍋魚頭等菜色送上桌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲林聰明沙鍋魚頭第三代另外開闢了新店面「聰明吧」，來到這兒可以免辛苦排隊，爽爽地吹冷氣等人將沙鍋魚頭等菜色送上桌。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到嘉義，本想要吃知名的林聰明沙鍋魚頭，但本店與分店都大排長龍，後來被當地人於入夜後帶往這家「聰明吧」，好似星級飯店的「Room Service（客房服務）」一樣，竟然免排隊就有專人來送上桌，舒舒服服地，就能大嗑了嘉義排隊名店的名菜。

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林聰明沙鍋魚頭第三代老闆林佳慧兩年多前買下中正路上的一棟老屋，因為正巧縣政府推出特產店家改造計畫，他於是加入而將老宅打造成酒吧「聰明吧」。這裡保留了很多老房子原本的痕跡，像是大門口上頭的「存興電料行」字樣、地板紅磚與原木裝潢結構等。再加上顏色鮮豔的霓虹燈招牌點綴，又老又潮的空間儼然而生。

▲聰明吧是以老房子改建而成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲聰明吧是以老房子改建而成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲空間中刻意保留了許多前一代人生活過的痕跡，讓這裡更具人文與懷舊氣息。（圖／記者葉盛耀攝）
▲空間中刻意保留了許多前一代人生活過的痕跡，讓這裡更具人文與懷舊氣息。（圖／記者葉盛耀攝）
來到「聰明吧」吃得到老店的沙鍋魚頭之外，新分店總該有限定新菜，於是設計出了「沙鍋魚薯薯套餐」，看似是沙鍋魚頭卻有蹊蹺，原本的魚頭改以特製魚薯薯替代，外形像薯條，其實是魚肉做的，炸好後單吃就酥香鮮美，放入砂鍋中待吸足湯頭後，更顯鮮鹹夠味，裡頭同樣也有豆腐、豆皮與白菜等配料，而此湯頭相較原本林聰明招牌沙鍋魚頭那又油又香的湯底，竟顯得少油不膩，但依舊清香味甘醇。

▲「沙鍋魚薯薯」顧名思義，是將原本的沙鍋魚頭中的魚頭替換成魚薯薯，再加入湯頭、豆皮、豆腐等，而一旁則是噴香的雞肉飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「沙鍋魚薯薯」顧名思義，是將原本的沙鍋魚頭中的魚頭替換成魚薯薯，再加入湯頭、豆皮、豆腐等，而一旁則是噴香的雞肉飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲多樣特色餐點，再佐配上一杯聰明生啤酒，最是愜意。（圖／記者葉盛耀攝）
▲多樣特色餐點，再佐配上一杯聰明生啤酒，最是愜意。（圖／記者葉盛耀攝）
這套餐裡還有一份噴香滋味不輸嘉義市雞肉飯老店的林聰明式的雞肉飯，以及一碗台式古早味十足的冬菜蝦仁蛋湯，佐配上一杯現擠的聰明啤酒，肯定吃飽喝足。要是真的還意猶未盡，有趣的餐點還有魚酥拌麵，現煮麵條搭上特製的辣醬、林聰明自家產魚酥，再綴些蔥花，不僅愈吃愈涮嘴，辣度後勁也著實讓人感到暢快過癮。提醒「聰明吧」有規定每人最低消費為250元，而營業每周是表訂於周五與周六，但其實也常有變動，想去之前不妨先查詢一下官方臉書粉專。

▲創意的魚酥拌麵，辣味後勁頗強。（圖／記者葉盛耀攝）
▲創意的魚酥拌麵，辣味後勁頗強。（圖／記者葉盛耀攝）

📍店家資訊
聰明吧Tshong Bing BAR
地址：嘉義市東區中正路316號
電話：05-227-3166
營業時間：週五、六 18：00～00：00（不定期更動，需見粉絲專頁）

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

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