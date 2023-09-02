今日必吃／林聰明沙鍋魚頭免排隊秘招公開　爽吹冷氣等人來伺候

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來到「聰明吧」吃得到老店的沙鍋魚頭之外，新分店總該有限定新菜，於是設計出了「沙鍋魚薯薯套餐」，看似是沙鍋魚頭卻有蹊蹺，原本的魚頭改以特製魚薯薯替代，外形像薯條，其實是魚肉做的，炸好後單吃就酥香鮮美，放入砂鍋中待吸足湯頭後，更顯鮮鹹夠味，裡頭同樣也有豆腐、豆皮與白菜等配料，而此湯頭相較原本林聰明招牌沙鍋魚頭那又油又香的湯底，竟顯得少油不膩，但依舊清香味甘醇。
這套餐裡還有一份噴香滋味不輸嘉義市雞肉飯老店的林聰明式的雞肉飯，以及一碗台式古早味十足的冬菜蝦仁蛋湯，佐配上一杯現擠的聰明啤酒，肯定吃飽喝足。要是真的還意猶未盡，有趣的餐點還有魚酥拌麵，現煮麵條搭上特製的辣醬、林聰明自家產魚酥，再綴些蔥花，不僅愈吃愈涮嘴，辣度後勁也著實讓人感到暢快過癮。提醒「聰明吧」有規定每人最低消費為250元，而營業每周是表訂於周五與周六，但其實也常有變動，想去之前不妨先查詢一下官方臉書粉專。
📍店家資訊
聰明吧Tshong Bing BAR
地址：嘉義市東區中正路316號
電話：05-227-3166
營業時間：週五、六 18：00～00：00（不定期更動，需見粉絲專頁）
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