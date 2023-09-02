為Eye而走‧健康久久久 中市自強獅子會免費視力篩檢

響應國際獅子會「有需求的地方，就有獅友在」服務精神，由國際獅子會300C-1區台中市自強獅子會，攜手台中市金蘭等20餘個獅子會聯合舉辦的「為Eye而走，健康久久久」健走、視力、糖尿病篩檢及摸彩公益活動，今天吸引近千民眾參與。自強獅子會徐國璋會長呼籲，天天運動，常保健康，場面歡樂盛大。
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台中市自強獅子會徐國璋會長表示，面對高齡化社會，為響應國際總會年度五大志業社服目標之「視力第一.糖尿病防治意識、健走及飢餓活動」之號召，特別結合擁有90年歷史、且在社區深耕服務的澄清綜合醫院，透過澄清醫療體系周思源總院長的努力，廣邀地方里長、社區關懷據點理事長、基層醫療醫師共同參與，由醒修宮提供友善場域。
徐國璋會長說，「為Eye而走‧健康久久久」公益活動，完全針對長輩的需求，配合健走活動，提供視力篩檢及糖尿病宣導保健，誓言守護長輩的健康，並達到內外兼顧的目標，這是非常有意義的事情，自強獅子會ㄧ定會持續配合高齡友善社區計畫的執行。
台中市政府民政局吳世瑋局長，代表接受2500斤白米捐贈，並鼓勵民眾「大手牽小手，走出健康」。周思源總院長也鼓勵長輩培養運動健走習慣，運動同時也享受親子同樂。持續每天運動15分鐘就可減少糖尿病、心臟病、癌症等風險，同時提昇健康和減緩老化。
黃進中總監表示， 國際獅子會以服務人群為宗旨，「視力第一」更是國際獅子會重要的服務項目之一，也是永續的服務的里程碑。這次活動，藉由台灣視力照護關懷協會結合「台中市驗光師公會」及「澄清綜合醫院」優質醫療團隊，共同合作實行視力篩檢及糖尿病宣導保健，透過為民眾視力篩檢，守護靈魂之窗，以早期發現，早期治療，以利擁有健康快樂人生。