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為Eye而走‧健康久久久 中市自強獅子會免費視力篩檢

▲為Eye而走‧健康久久久公益活動中，中市自強獅子會捐贈白米由民政局長吳世瑋代表接受。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)
▲為Eye而走‧健康久久久公益活動中，中市自強獅子會捐贈白米由民政局長吳世瑋代表接受。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)

記者金武鳯/台中報導


響應國際獅子會「有需求的地方，就有獅友在」服務精神，由國際獅子會300C-1區台中市自強獅子會，攜手台中市金蘭等20餘個獅子會聯合舉辦的「為Eye而走，健康久久久」健走、視力、糖尿病篩檢及摸彩公益活動，今天吸引近千民眾參與。自強獅子會徐國璋會長呼籲，天天運動，常保健康，場面歡樂盛大。

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「為Eye而走，健康久久久」由自強獅子會發起主辦，金蘭、鴻鈺、向上、亞太、名人、卓越、名仕、西區、中正、中區、光明、正大墩、自治、和平、德馨、精誠、向上、中美、福倫、福德、山明、仁鑫、福聚等20餘個獅子會共襄盛舉，今早在南區醒修宮廣場舉行，除了健走共遊川之美外，還有免費視力、血糖篩檢，白米捐贈等公益活動。

▲「視力第一」更是國際獅子會重要的服務項目之一，自強獅子會徐國璋會長鼓勵民眾要好好愛護眼睛。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)
▲「視力第一」更是國際獅子會重要的服務項目之一，自強獅子會徐國璋會長鼓勵民眾要好好愛護眼睛。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)
台中市自強獅子會徐國璋會長表示，面對高齡化社會，為響應國際總會年度五大志業社服目標之「視力第一.糖尿病防治意識、健走及飢餓活動」之號召，特別結合擁有90年歷史、且在社區深耕服務的澄清綜合醫院，透過澄清醫療體系周思源總院長的努力，廣邀地方里長、社區關懷據點理事長、基層醫療醫師共同參與，由醒修宮提供友善場域。

徐國璋會長說，「為Eye而走‧健康久久久」公益活動，完全針對長輩的需求，配合健走活動，提供視力篩檢及糖尿病宣導保健，誓言守護長輩的健康，並達到內外兼顧的目標，這是非常有意義的事情，自強獅子會ㄧ定會持續配合高齡友善社區計畫的執行。

▲為Eye而走‧健康久久久公益活動，由中市自強獅子會發動20餘個獅子會共襄盛舉。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)
▲為Eye而走‧健康久久久公益活動，由中市自強獅子會發動20餘個獅子會共襄盛舉。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)
台中市政府民政局吳世瑋局長，代表接受2500斤白米捐贈，並鼓勵民眾「大手牽小手，走出健康」。周思源總院長也鼓勵長輩培養運動健走習慣，運動同時也享受親子同樂。持續每天運動15分鐘就可減少糖尿病、心臟病、癌症等風險，同時提昇健康和減緩老化。

          

  黃進中總監表示， 國際獅子會以服務人群為宗旨，「視力第一」更是國際獅子會重要的服務項目之一，也是永續的服務的里程碑。這次活動，藉由台灣視力照護關懷協會結合「台中市驗光師公會」及「澄清綜合醫院」優質醫療團隊，共同合作實行視力篩檢及糖尿病宣導保健，透過為民眾視力篩檢，守護靈魂之窗，以早期發現，早期治療，以利擁有健康快樂人生。

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