中颱「海葵」來襲不易預測！陳建仁要各部會、地方政府超前部署

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁說，這次海葵颱風確實相當不容易預測，它的行進方向中心位置一再往南調整，當颱風難預測時，政府更需要做各式各樣的超前準備，才能夠做得更好，請各部會、地方政府都要嚴陣以待，最重要的工作，就是讓民眾能夠得到相關防颱資訊，要用多元媒體的管道、來加強民眾的宣導。
陳建仁指出，遊樂區的民眾務必要完全撤離，海邊、河邊或山區的活動應減到最少，中央災害應變中心對於地方救災，務必要能積極馳援、立即回應災害救援處置。
陳建仁提到，上次卡如颱風過後，引進旺盛的西南氣流，造成南投仁愛鄉、高雄市桃園區成為孤島，這次颱風等它中心通過台灣以後，可能會在西南沿海滯留，到時候雨量也有可能增加，即使颱風通過，也要防範大豪雨情形，易成孤島的地區，要特別做好預先準備，且保持通訊的暢通，也請原民會協助原民部落相關準備的工作。
陳建仁說，颱風期間農產品生產會受到影響，影響到果蔬菜價，民眾對菜價最有感，請農業部務必要注意蔬菜交易的價格，早點做好適時釋出、庫存冷藏工作，有效來平衡物價；另外，他說，在颱風過後，如何協助各個學校、住所清除孳生源，防治登革熱的蔓延，也是大家要努力地方。
更多「海葵颱風動態」相關新聞。