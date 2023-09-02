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中颱「海葵」來襲不易預測！陳建仁要各部會、地方政府超前部署

▲陳建仁上午前往視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供）
▲陳建仁上午前往視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

記者陳佩君／台北報導

中度颱風「海葵」持續接近台灣，行政院長陳建仁今（2）日上午前往視察中央災害應變中心時表示，相較於過去颱風準備情況，這次超前部署情況更加精進，當中央、地方政府、人民密切配合，相信防災工作就會做得好。

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颱風「海葵」持續往台灣逼近，中央氣象局在上午11時30發布陸上颱風警報。陳建仁、內政部長林右昌上午坐鎮中央災害應變中心，陳建仁提到，比起上次在準備卡努颱風、其他颱風，發現超前部署、整備情況都比以前更佳精進，如準備民生物資，各縣市都做的相當周到，「謝謝各地方政府的努力，當中央、地方密切配合，再加上人民配合，防災的工作就一定會做得更好」。

陳建仁說，這次海葵颱風確實相當不容易預測，它的行進方向中心位置一再往南調整，當颱風難預測時，政府更需要做各式各樣的超前準備，才能夠做得更好，請各部會、地方政府都要嚴陣以待，最重要的工作，就是讓民眾能夠得到相關防颱資訊，要用多元媒體的管道、來加強民眾的宣導。

陳建仁指出，遊樂區的民眾務必要完全撤離，海邊、河邊或山區的活動應減到最少，中央災害應變中心對於地方救災，務必要能積極馳援、立即回應災害救援處置。

陳建仁提到，上次卡如颱風過後，引進旺盛的西南氣流，造成南投仁愛鄉、高雄市桃園區成為孤島，這次颱風等它中心通過台灣以後，可能會在西南沿海滯留，到時候雨量也有可能增加，即使颱風通過，也要防範大豪雨情形，易成孤島的地區，要特別做好預先準備，且保持通訊的暢通，也請原民會協助原民部落相關準備的工作。

陳建仁說，颱風期間農產品生產會受到影響，影響到果蔬菜價，民眾對菜價最有感，請農業部務必要注意蔬菜交易的價格，早點做好適時釋出、庫存冷藏工作，有效來平衡物價；另外，他說，在颱風過後，如何協助各個學校、住所清除孳生源，防治登革熱的蔓延，也是大家要努力地方。

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