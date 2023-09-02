一屍兩命！美國非裔孕婦拒絕盤查　開車想逃慘遭槍斃

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僅僅過了幾秒鐘，其中1名員警便直接朝擋風玻璃開槍，一邊繼續大吼著要楊恩下車，而楊恩在中槍後，車子似乎失去控制，一頭撞進旁邊建物的騎樓。
楊恩的家屬在看到畫面後，悲憤質疑2名警員執法過當，淚訴楊恩的去世，導致她的2個兒子（6歲和3歲）必須在沒有母親的情況下長大，並描述楊恩原本對腹中女兒的出生充滿期待。
楊恩家屬的委託律師也控訴，影片顯示楊恩的死不僅是可以避免的，也凸顯警方對權力的嚴重濫用，其培訓和決策制度有必要被徹底審查。
當地警局則透過聲明稿強調，楊恩試圖開車衝撞警察，2名員警都是「被楊恩襲擊的受害者」，而且在槍擊發生後，他們也有迅速幫楊恩處理傷口並通報醫院，目前案件細節仍在調查中。不過美國民眾對此事反應相當兩極，除了質疑執法過當的聲浪之外，也有不少人認為，楊恩應該接受盤查，特別在看到員警亮槍之後，而不是直接開車離開。
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