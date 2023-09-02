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一屍兩命！美國非裔孕婦拒絕盤查　開車想逃慘遭槍斃

▲美國俄亥俄州傳出非裔孕婦遭警員開槍、一屍兩命的悲劇。（圖／翻攝自NY Post）
▲美國俄亥俄州傳出非裔孕婦遭警員開槍、一屍兩命的悲劇。（圖／翻攝自NY Post）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國警察又傳出疑似執法過當！1名21歲的非裔孕婦，因拒絕接受警方盤查，欲逕自開車離去，結果遭2名警察開槍，她和腹中7個月大的孩子都因此死亡。

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綜合美媒報導，這起悲劇發生在8月24日，21歲的楊恩（Ta'kiya Young）被指控在俄亥俄州哥倫布市一家商店偷了幾瓶酒，最新公布的警方隨身監視器畫面顯示，2名員警擋在楊恩車前，要求她立刻下車，楊恩拒絕並轉動方向盤，打算直接離開，員警怒喊：「從這輛該死的車裡出來。」

僅僅過了幾秒鐘，其中1名員警便直接朝擋風玻璃開槍，一邊繼續大吼著要楊恩下車，而楊恩在中槍後，車子似乎失去控制，一頭撞進旁邊建物的騎樓。

楊恩的家屬在看到畫面後，悲憤質疑2名警員執法過當，淚訴楊恩的去世，導致她的2個兒子（6歲和3歲）必須在沒有母親的情況下長大，並描述楊恩原本對腹中女兒的出生充滿期待。

楊恩家屬的委託律師也控訴，影片顯示楊恩的死不僅是可以避免的，也凸顯警方對權力的嚴重濫用，其培訓和決策制度有必要被徹底審查。

當地警局則透過聲明稿強調，楊恩試圖開車衝撞警察，2名員警都是「被楊恩襲擊的受害者」，而且在槍擊發生後，他們也有迅速幫楊恩處理傷口並通報醫院，目前案件細節仍在調查中。不過美國民眾對此事反應相當兩極，除了質疑執法過當的聲浪之外，也有不少人認為，楊恩應該接受盤查，特別在看到員警亮槍之後，而不是直接開車離開。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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