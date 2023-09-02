快訊／海葵颱風發海上警報！明早發陸上警報　週末天氣一次看

颱風菜價再飆高！可改買冷凍蔬菜　營養師：養分不打折還可囤半年

▲颱風一來菜價就漲，可以改囤價格相對穩定的「冷凍蔬菜」，營養師李婉萍也曾在臉書上破解關於冷凍蔬菜的迷思。（圖／記者陳明中攝影）
▲颱風一來菜價就漲，可以改囤價格相對穩定的「冷凍蔬菜」，營養師李婉萍也曾在臉書上破解關於冷凍蔬菜的迷思。（圖／記者陳明中攝影）

記者周淑萍/綜合報導

颱風接二連三報到，沒登台也可能會掃到颱風尾，造成豪雨不斷而影響到農產蔬果，再加上民眾預期心態的採買，讓蔬菜價格每每一聽到「颱風」就跟著漲。近日半顆高麗菜菜超市都有翻倍價格，一顆高麗菜甚至都要破百才能買到，對於菜籃族來說荷包負擔不小。這時可以改買冷凍蔬菜，價格穩定且還耐囤放，會是個不錯的選擇。

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中央氣象局今（2）日11點30分發布海葵颱風「陸上警報」，花蓮台東列首波警戒範圍，海葵接近台灣的過程中強度持續增強、暴風圈擴大，最快明（3）日下午在台東、恆春半島登陸機率高，週日影響台灣天氣最劇烈，全台有雨，東部雨勢越晚越明顯。

不少民眾現在就開始囤糧，根據北農官網統計，今（2）日蔬菜交易量為1720公噸，平均菜價為51元/公斤，較前一交易日1576公噸，增加144公噸，通常理論上交易量增大價格下跌，今各類菜種價格漲多跌少，均價來到每公斤51元，比前一日50.73元/公斤，又上漲0.3元，不管是總量或是均價都再往上攀升，顯示民眾的需求量增加。

▲9/2 菜價。（圖／翻攝臺北農產官網）
▲9/2 菜價。（圖／翻攝臺北農產官網）
如果覺得現在蔬菜價格高到下不了手，其實冷凍蔬菜也是個好選擇。李婉萍營養師就曾經在臉書上公開破解冷凍蔬菜沒有營養的迷思。李婉萍解釋，理論上新鮮食物味道好，好像也比較健康，但蔬果從被收穫的當下，維生素和抗氧化物就已經在漸漸流失，所以如果能用良好又快速的冷凍方式保存，更能把營養鎖住。

▲花椰菜菜蟲多，很難清洗乾淨，就有網友好奇「到底該怎麼有效把菜蟲洗掉」，貼文一出，也有網友分享超神1招，直呼「保證乾淨」。（示意圖／取自unsplash）
▲李婉萍表示，在國外研究指出，冷凍青花椰菜甚至還能比放在冰箱3~7天的蔬菜維持更多的營養價值。（示意圖／取自unsplash）
李婉萍進一步解釋，冷凍蔬菜在冷凍之前會先殺青汆燙，讓植物中的酵素先暫停，避免持續的氧化，殺菁過程會失去部分維生素和礦物質，但就如同我們要煮菜烹調會流失一樣的道理，若冷凍環境與運輸過程都能維持良好品質，維持半年以上的保鮮期沒問題，此外，在國外研究指出，冷凍青花椰菜甚至還能比放在冰箱3~7天的蔬菜維持更多的營養價值。她也提醒，冷凍蔬菜到賣場前已經洗過，冷凍蔬菜不需要解凍、直接烹調加熱即可，才能避免營養被破壞。

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