颱風菜價再飆高！可改買冷凍蔬菜　營養師：養分不打折還可囤半年

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不少民眾現在就開始囤糧，根據北農官網統計，今（2）日蔬菜交易量為1720公噸，平均菜價為51元/公斤，較前一交易日1576公噸，增加144公噸，通常理論上交易量增大價格下跌，今各類菜種價格漲多跌少，均價來到每公斤51元，比前一日50.73元/公斤，又上漲0.3元，不管是總量或是均價都再往上攀升，顯示民眾的需求量增加。
如果覺得現在蔬菜價格高到下不了手，其實冷凍蔬菜也是個好選擇。李婉萍營養師就曾經在臉書上公開破解冷凍蔬菜沒有營養的迷思。李婉萍解釋，理論上新鮮食物味道好，好像也比較健康，但蔬果從被收穫的當下，維生素和抗氧化物就已經在漸漸流失，所以如果能用良好又快速的冷凍方式保存，更能把營養鎖住。
李婉萍進一步解釋，冷凍蔬菜在冷凍之前會先殺青汆燙，讓植物中的酵素先暫停，避免持續的氧化，殺菁過程會失去部分維生素和礦物質，但就如同我們要煮菜烹調會流失一樣的道理，若冷凍環境與運輸過程都能維持良好品質，維持半年以上的保鮮期沒問題，此外，在國外研究指出，冷凍青花椰菜甚至還能比放在冰箱3~7天的蔬菜維持更多的營養價值。她也提醒，冷凍蔬菜到賣場前已經洗過，冷凍蔬菜不需要解凍、直接烹調加熱即可，才能避免營養被破壞。