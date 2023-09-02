影／少子化怎解？郭台銘獻奇招：生一個孩子　讓你多養一隻寵物

買布雷系統打造「地雷島」？　陸軍駁斥：污名化國軍建軍努力

▲我國向美採購14套「火山陸上機動布雷系統」。（圖／美國陸軍）
▲我國向美採購14套「火山陸上機動布雷系統」。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／台北報導

我國向美採購14套「火山陸上機動布雷系統」，今年6月底完成合約簽署，全案金額近49億，其中7套今年年底前將運交台灣，另外7套則會在2026年運抵。外界質疑這套布雷系統戰時會讓台灣成為「地雷島」。陸軍司令部今(2)日表示，不應以「地雷島」污名化國軍建軍備戰之努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸軍司令部表示，面對日益嚴峻敵情威脅，籌購陸上機動布雷系統，可有效嚇阻敵軍進犯，且符合國內及國際相關法規。陸軍獲裝後，將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任地運用此項裝備，部分媒體不應以「地雷島」污名化國軍建軍備戰之努力。

陸軍司令部表示，因應敵情威脅與防衛作戰需求，對美採購陸上機動布雷系統，已於今（112）年完成發價書簽署，目前刻正透過對美軍購平台，協調後續交裝期程；並依預算編列作業程序，呈報所需採購經費，管制依建案期程獲裝。

陸軍司令部指出，布雷系統係用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，屬反戰甲車地雷，打擊目標為敵裝甲車輛。該系統具備「機動速度快」、「作業時間短」、「具裝甲防護」等能力，且具有「定時自毀」、「磁感應」及「便於辨識與清除」等特性，布設時非廣正面、長時間設置，可避免我軍及民眾誤觸造成傷損。

陸軍司令部強調，採購布雷系統符合國內及國際相關法規，獲裝後可兼顧人道主義及作戰需求，有效嚇阻敵軍侵犯，籲請國人共同支持。

射擊體驗、地雷、心戰牆！政治人物愛去的金門　這些地方非玩不可

新任總統換座車！國安局明年動支2700萬買新防彈座車

反制中共統戰滲透　蔡明彥核定徐錫祥接國安局副局長

義務役2024年恢復為一年　首梯役男1月25日入伍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問